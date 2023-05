Mediaset da un toque a "Sálvame" y obliga a David Valldeperas a disculparse con Raquel Bollo

A poco menos de un mes de que llegue a su fin, “Sálvame” se despidió de la audiencia el pasado martes 23 de mayo con uno de los enfrentamientos que más ha dado que hablar en la historia del programa. En el plató se encontraba Rocío Cortés, hija del fallecido Chiquetete, que cargó duramente contra Raquel Bollo. Se debe recordar que la sevillana denunció a su ex por varios delitos de violencia de género, y tres sentencias amparan su testimonio. La tertuliana no se tomó nada bien que desde el formato en el que tantos años ha trabajado se blanquee la imagen de su verdugo, y no dudó en irrumpir en pleno directo.

“Habláis de menores, habláis de padres... Sois sinvergüenzas todos. ¡15 años dando aquí el callo! Rocío Carrasco es maltratada y a mí, con tres sentencias, ¿me seguís trayendo a gente? ¡Sinvergüenzas!”, gritaba Raquel Bollo, protagonizando una escena que se aleja mucho de la imagen familiar por la que Telecinco ha apostado en su nueva etapa.

El escándalo no sentó nada bien a las altas esferas de la cadena, que, según Diego Arrabal, han obligado a ambas partes a pedir perdón públicamente. Raquel Bollo lo hizo poco después, desde “Supervivientes”: “Me gustaría pedir disculpas a los telespectadores y, por supuesto, a Telecinco, cadena que me ha dado también muy buenos momentos y el poder tener un trabajo para sacar a mis hijos adelante. Lo siento muchísimo por las formas”.

Ahora, ha llegado el turno de “Sálvame”, que ha comenzado su emisión del 24 de mayo con un mensaje de David Valldeperas, director del formato, acompañado de los colaboradores y presentadores:

"Quiero contar algo, porque ayer vivimos una situación en este plató que necesita una explicación. La participación de los hijos de Raquel Bollo en 'Supervivientes' ha generado amigos y enemigos. Ayer, en este programa, invitamos a Rocío Cortes, hija de Chiquetete y hermanastra de los hijos de Raquel, para hablar exclusivamente de cómo Alma y Manuel están viviendo su concurso. No acertamos con nuestra decisión. Quizás no medimos los riesgos que podía tener traer a esta invitada, porque es evidente que las palabras de Rocío fueron más allá del programa que queríamos hacer. Lo sentimos. Ayer nos equivocamos", comienza diciendo Valldeperas.

Después, añade: "Queremos dejar claro que este programa y su equipo siempre van a estar al lado de las víctimas de violencia de género. Raquel Bollo fue víctima por parte de Chiquetete. Siempre vamos a estar a su lado. El equipo que hace este programa, y muchos anteriores a 'Sálvame', apoyó en su día a Raquel. Ella fue una de las colaboradoras de este programa, pero el tiempo y las circunstancias han contaminado nuestra relación. Hoy, son muchas las diferencias que nos separan, pero ahí algo por lo que siempre estaremos a su lado: el horror que vivió junto a Chiquetete. Raquel, siempre estaremos a tu lado y al lado de todas las víctimas de violencia de género, sin diferencias”.