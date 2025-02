Camisa blanca asimétrica y vaqueros: el look de Pilar Rubio para apoyar a Sergio Ramos en México

Pilar Rubio ya está derrochando estilo por México. Y es que mientras en España se estrenaba su primer programa de 'Maestros de la Costura Celebrities', la presentadora madrileña estaba al otro lado del charco para la presentación de Sergio Ramos con su nuevo club. El que fuera jugador del Real Madrid o Sevilla ha fichado por el Rayados de Monterrey y ya ha sido presentado por el club. El central ha tenido un recibimiento de estrella y además ha estado acompañado de toda su familia, entre ellos, Pilar Rubio.

Como es costumbre en cada aparición de Pilar Rubio, nos ha dejado un look de esos perfectos para copiar. Y esta vez ha sacado su lado más casual, pero a la vez con un toque elegante. Porque la mujer de Sergio Ramos ha optado para su primera aparición en México por una camisa blanca asimétrica, con una sola manga, y unos vaqueros de esos clásicos de tiro alto que no le pueden sentar mejor. Mientras que el central dejó claro en su presentación que no llega a Rayados para darse un paseo, sino que su objetivo es ganar títulos. "No vengo a pasear a México. Soy una persona que no se cansa de ganar en el fútbol y no vive del pasado. No vengo a poner en una bandera lo que gané. Busco trofeos y oportunidades nuevas".

Aunque de momento Pilar Rubio no ha compartido nada en sus redes sociales, hemos podido ver su estilismo gracias al perfil de Tiktok de Sandra Ssama.