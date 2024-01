Genoveva Casanova no puede más y toma una drástica decisión para desaparecer

Ya han pasado casi tres meses desde que se publicaron las polémicas fotografías en las que Genoveva Casanova aparece paseando por Madrid junto a Federico de Dinamarca, y aunque el escándalo parece haber desaparecido para el ahora rey, la mexicana sigue siendo una de las mujeres más buscadas.

La opinión pública espera que dé explicaciones sobre el tipo de relación que mantenía con el monarca, y ante su silencio, cualquier pista que llegaba desde sus redes sociales se entendía como una declaración de intenciones.

Harta de esta situación que, según su entorno más cercano, ha pasado factura a su salud, Genoveva Casanova ha tomado una drástica decisión para desaparecer por completo. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha decidido eliminar su perfil en Instagram, donde ya no hay rastro de Genoveva. Se desconoce si lo ha borrado por completo o si tan solo lo ha hecho desaparecer, con la posibilidad de retomarlo donde lo dejó cuando pase el huracán mediático contra el que lucha desde el pasado noviembre.

Genoveva Casanova Gtres

Casanova "está muy agobiada" por todo lo ocurrido y no sabe bien cómo actuar para frenarlo todo. Si rompe su silencio, alimentará la vorágine y cada una de sus palabras podría ser utilizada en su contra, pero si se mantiene callada, nunca acabará con el misterio ni la expectación que hay sobre ella.

Tal y como Paloma Barrientos ha publicado en LA RAZÓN, Genoveva no tiene intención alguna de aparecer o de conceder una entrevista en exclusiva, puesto que este mal momento se ha juntado con un bache de salud de alguien muy cercano a ella y eso ocupa el primer puesto de su lista de prioridades: "Quien está enferma es un miembro muy directo de de su familia que no es su madre y tampoco ella, que ha procesado ya el revuelo organizado por las fotos y el vídeo. No tiene intención de aparecer en ningún sitio y mucho menos dar ninguna exclusiva. El coste personal ha sido muy alto y ella es la parte más débil. El rey Federico tiene toda la maquinaria del Estado a su servicio".