Bárbara Mirján, pareja de Cayetano Martínez de Irujo, "harta" de Genoveva Casanova

Pasan las semanas y la polémica que rodea a Genoveva Casanova por su encuentro con Madrid con Federico de Dinamarca -que quedó recogido en las fotografías que vieron la luz en la revista "Lecturas"- parece no tener fin. El hermetismo que rodea a la mexicana da pie a todo tipo de teorías que, de momento, ni ha confirmado ni desmentido, y tan solo ha roto su silencio para advertir de que emprenderá acciones legales contra todos los medios que, bajo su punto de vista, la han difamado.

En este sentido también se mostró muy contundente su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, que ha defendido a Casanova desde que el foco mediático se dirigió hacia ella. El jinete ha manifestado en varias ocasiones que, pese a su divorcio, sigue siendo la madre de sus hijos y que siempre estará a su lado, un apoyo incondicional que podría no ser del agrado de su actual pareja, Bárbara Mirján, con la que mantiene una relación desde hace ocho años.

Así lo asegura Amor Romeira en el programa "Fiesta", donde desveló que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján atraviesan una crisis a consecuencia del escándalo que ha salpicado a Genoveva Casanova. "Bárbara empieza a estar harta de Genoveva Casanova y está pidiendo su lugar. Está muy cabreada con que siempre esté Genoveva en todo. Entiende perfectamente que sea la madre de los hijos de su pareja, pero ahora se considera la actriz secundaria. Aunque lleva tanto tiempo con Cayetano Martínez de Irujo, Genoveva siempre va a ser la principal", indicó la colaboradora.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo con sus hijos, Amina y Luis, y Bárbara Mirjan Gtres

Romeira fue más allá y explicó que "la tristeza" de Mirján viene también de la atención que Martínez de Irujo presta siempre a su exmujer: "Está un poco cansada de esa dedicación absoluta que Cayetano está teniendo con Genoveva".

Una situación que, de ser cierta, ha puesto a Martínez de Irujo en un verdadero apuro. El duque de Arjona está profundamente enamorado de Bárbara Mirján, tal y como explicó en "Viajando con Chester", y no está dispuesto a que nada ni nadie pueda estropear esa relación idílica que han construido. "Es la primera vez que he sido capaz de tener una relación de verdad. Con más de 50 años. Imagínate. Antes no podía. Ella es muy importante. Hemos crecido juntos, porque cuando la conocí ella tenía 18 años y yo en el comienzo de mi nueva vida. 33 años, como Richard Gere… Estoy seguro de que no daban un duro por nosotros al principio, pero esto se va consolidando", dijo entonces.