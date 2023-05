Se desvela el sexo y nombre del bebé que esperan Santiago Pedraz y Elena Hormigos

Santiago Pedraz y Elena Hormigos no pueden estar más felices por la llegada de su primer hijo en común. La pareja, que comenzó su romance en noviembre, comunicó la feliz noticia tan solo cuatro meses después de salir a la luz su noviazgo. El juez y la licenciada en Derecho sufrieron un flechazo al conocerse y no han querido perder el tiempo. Ambos reaparecieron públicamente hace unos días para asistir a Las Ventas a una de las corridas de la Feria de San Isidro después de que el ex de Esther Doña sufriera un revés de salud el mes de abril. Siempre tan discretos, se mostraron muy cariñosos a lo largo de la velada, derrochando romanticismo y complicidad, aunque evitaron no dar muchos detalles a la prensa sobre su relación y el embarazo de Hormigos.

Tras este regreso a la esfera pública, 'El español' publicó hace unos días en exclusiva el sexo del bebé que esperan y el nombre elegido por la pareja. Según el anterior medio citado, Santiago Pedraz y Elena Hormigos van a tener un niño y se va a llamar Jacobo, un nombre bíblico con un importante significado, "a quien Dios protege". Un apelativo de origen y significado es igual que Santiago, que deriva de la unión del apócope de Santo y Jacobo en hebreo.

Santiago Pedraz y Elena Hormigos GTRES

Jacobo se convertirá en el cuarto hijo varón del juez y el primero de la licenciada en Derecho. Jacobo tiene previsto nacer en noviembre, coincidiendo con el primer aniversario de la pareja. Aunque no fue un bebé buscado, tampoco pudieron impedimentos. Así lo desveló la periodista Beatriz Cortázar cuando se confirmó la noticia: "No lo estaban buscando, pero tampoco impidiendo. Ha sido una cosa mucho más rápida de lo que pensaban". Tanto es así, que incluso Pedraz y su pareja se han hecho un tatuaje para inmortalizar en su piel su amor para siempre.

Tras salir a la luz la información sobre el sexo y nombre del bebé, Santiago Pedraz, fiel a su discreción, solo ha podido sonreír al ser preguntado por esta noticia. El juez confirmaba la noticia con una sonrisa y desvelaba que Elena Hormigos y el embarazo está "todo bien".