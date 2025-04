Desvelamos la dramática causa del comportamiento errático de Justin Bieber

El comportamiento errático de Justin Bieber desató las largas de sus miles de seguidores. El cantante presenta un aspecto descuidado, desaliñado, se muestra agresivo con los paparazzis, fuma marihuana en público y se rumorea que tiene problemas conyugales.

Pero detrás de esto hay un episodio durísimo para Justin, del que le está costando muchísimo recuperarse: la muerte de su abuelo materno, Bruce Dale, al que consideraba como un segundo padre.

Bruce fue un pilar esencial en la vida de su mediático nieto desde su más tierna infancia, estando siempre a su lado, mimándose y aconsejándole con sabiduría, una de las personas que mejor conocida a Justin y con el que más hablaba el artista.

Un emotivo recuerdo

Este subió a sus redes un emotivo mensaje de despedida, aplaudido unánimemente por su millones de fans. Las redes se llenaron de condolencias, y Justin recordó como su abuelo le acompañaba a los partidos de hockey cuando era pequeño y le daba dinero para golosinas.

El fallecido adoraba a su nieto, hablaban a diario y el ídolo de fans le pedía consejos en lo bueno y en lo malo. Bruce, además, quería con locura a su bisnieto, Jack Blues, primer niño de Justin y su pareja, Hailey Baldwin, nacido en agosto del 2024.

Bieber y su mujer contrajeron matrimonio por lo civil en el año 2018 en una ceremonia privada en Nueva York. Y celebraron su boda religiosa un año más tarde en una iglesia de Carolina del Norte, rodeados de familiares y amigos.

Justin ha escrito un emotivo mensaje en redes dedicado a quien llamaba papá: "Papá, siempre tomé todo tu dinero, jaja. Recuerdo que me dijiste que la abuela te dio 20 dólares para toda la semana y siempre te convencía de gastar en snacks en el partido de hockey los viernes por la noche, a regañadientes, pero siempre me lo diste. Te extrañaré. Me va a doler. Y me sentaré y recordaré todos los momentos maravillosos que tuvimos".

En su entorno saben que el adiós de su abuelo, que tenía ochenta años, le ha afectado hasta el punto de tener un desinterés por las cosas. De ahí, su aspecto un tanto demacrado y desaliñado que presentaba hace unos días en un festival internacional de música.

Cuando un amigo le preguntó qué le ocurría, se puso a llorar, incapaz de contener las lágrimas, y le contó tan terrible pérdida. Bruce era abuelo, sí, pero también amigo, confidente y consejero, Justin le consultaba todo y no sería la primera vez que le dedicaba en público, durante sus actuaciones, sus canciones más emblemáticas.