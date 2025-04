Justin Bieber preocupa a todos: pillado fumando marihuana y en dudoso estado

Justin Bieber lleva un tiempo preocupando a propios y extraños. Las revelaciones de lo sucedido en casa de Sean ‘Diddy’ Combs ha provocado una oleada de solidaridad con el joven cantante. Se le considera una víctima, aunque él haya preferido dejar en manos de la justicia condenar al productor y él permanece en silencio. Aun así, lo que está provocando el escándalo entre sus fans no es lo que dice o calla, sino más bien lo que fuma.

Un vídeo de la segunda semana del festival de Coachella está causando furor en redes sociales. En él se muestra a Justin Bieber supuestamente fumando marihuana, una sustancia con la que ya se le ha visto muchas veces coquetear. El problema está en que dicen que comparte la hierba con su hermano, Jaxon Bieber, que tiene 15 años. También por las precarias condiciones en las que se encuentra el ídolo juvenil, que a duras penas logra mantener la postura vertical y la coordinación en sus movimientos. El vídeo ya es todo un fenómeno viral.

El vídeo viral de Justin Bieber muy “perjudicado”

El artista de 31 años presume de cuerpo al desnudo, al estar durante el espectáculo en todo momento sin camiseta. Aparece además con un cigarrillo aderezado con marihuana en sus manos, en compañía de su hermano Jaxon, su mujer Hailey y otros amigos. Justin Bieber lo da todo en la pista de baile, contoneándose y haciendo chanzas con sus íntimos en la fiesta privada ‘Friday Nights in the Desert’, como detallan desde ‘TMZ’.

Pero si ha causado revuelo que el cantante consuma marihuana como si tal cosa ante la mirada de los curiosos y su hermano menor de edad, más revuelo lo hace comprobar su estado. Sus movimientos son erráticos y todos entienden que esta hierba ha terminado por nublar su juicio y dificultar su paso. Todos se fijan en sus ojos, en el rictus de su rostro, en su errática forma de moverse al son de la música… la mayoría sentencia que “no se le ve bien”. Muchos destacan que habría que ayudarle, que las compañías que frecuentan no son las mejores y que el abuso de sustancias ilegales le llevarán por el mal camino.

Lo cierto es que las últimas apariciones públicas de Justin Bieber han estado acompañadas del mismo sentimiento de preocupación por él. Se le considera víctima de una vida atípica, en la que no pudo disfrutar de lo que le correspondía. Pero esto no solo preocupa a sus fans, también a su entorno más directo, como así indican desde su círculo a la revista ‘People’: “Está enfrentando muchos demonios distintos en este momento. Está tomando decisiones muy malas últimamente, lo que afecta sus amistades, su dinero y sus negocios”.

Es por esto que esta fuente consultada reconozca que “la gente está preocupada por él” porque le ven “perdido” y arrastrando deudas por la cancelación de su gira en 2022. Todo esto lo niega su representante que califica la polémica de “una estupidez diseñada para generar clics, basada en fuentes anónimas claramente mal informadas y decepcionadas por ya no trabajar con Justin Bieber”. Además, opinan que “Estas historias innecesarias y suposiciones erróneas continuarán, pero no lo desviarán de su compromiso con seguir el camino correcto”. Ahora bien, sobre la polémica que muestra el vídeo no dice ni mu.