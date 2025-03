Justin Bieber y la sombra del éxito: "Me siento como si me estuviera ahogando"

Justin Bieber nunca ha sido un artista discreto. Desde que irrumpió en la escena musical a los 15 años con su icónico "Baby", su vida ha sido un espectáculo público, expuesta en cada giro, éxito y escándalo. Pero ahora, a sus 31 años, las alarmas vuelven a sonar. No por un nuevo álbum, ni por una excentricidad propia del estrellato, sino por una serie de mensajes en redes sociales que revelan una lucha interna cada vez más evidente.

"Me siento como si me estuviera ahogando", confesaba el cantante recientemente en una de sus Instagram Stories, desatando una ola de especulaciones sobre su estado físico y mental. Y no ha sido la única vez. En publicaciones anteriores, Bieber ha hablado de sus inseguridades, su sensación de no ser merecedor de su éxito e incluso su relación con el odio que ha reprimido desde la infancia.

El cantante habla de odio

En un texto extenso, escrito en mayúsculas -como si gritara en el vacío digital- el músico se sinceró: "De niño, siempre me dijeron que no odiara. Pero me hacía sentir como si no se me permitiera sentirlo, así que no le dije a nadie que lo sentía". La confesión es tan cruda como enigmática. ¿A qué se refiere Bieber cuando habla de odio? ¿Es odio hacia sí mismo? ¿Hacia la industria que lo convirtió en una estrella desde su adolescencia?

Justin Bieber preocupa a sus fans después de subir una serie de fotos llorando Instagram

Lo cierto es que Bieber no es el único artista que ha reflejado el lado oscuro de la fama. De Britney Spears a Selena Gomez, pasando por estrellas como Demi Lovato, muchos han sido los que han hablado del precio que se paga por vivir en el foco mediático. Sin embargo, el caso de Bieber es distinto. El cantante ha sido una montaña rusa emocional ante los ojos del mundo: de niño prodigio a rebelde sin causa, de artista en crisis a esposo devoto de Hailey Baldwin.

Pero el enigma en torno a su salud sigue creciendo. Las recientes imágenes del cantante fumando en un bong han encendido aún más las especulaciones, sumadas a su delgada apariencia y su desconcertante actividad en redes. La pregunta es inevitable: ¿está Bieber bien?

¿Un grito de auxilio?

A pesar de la creciente preocupación de sus fans, un miembro de su equipo desmintió los rumores en un comunicado a TMZ, asegurando que las acusaciones sobre su estado de salud y consumo de drogas son "falsas y sin fundamento". Sin embargo, la percepción pública sigue siendo otra.

Con una carrera que lo ha llevado a lo más alto y una vida privada siempre en el centro del huracán, Justin Bieber parece estar atravesando una nueva tormenta emocional. ¿Encontrará finalmente la paz que tanto busca? O, como él mismo se pregunta, "¿cómo no sentir odio por todo el dolor que hemos sufrido?"

La incógnita sigue abierta.