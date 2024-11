El día a día de Mario Vaquerizo después de su aparatosa caída

La tarde del sábado en Madrid, con temperaturas aún suaves y el cielo típicamente velazqueño con su repertorio de nubes cada una con su tonalidad, invitaba al paseo. Así lo hizo Mario Vaquerizo, que aún se recupera de la aparatosa caída que sufrió el 21 de octubre en pleno concierto con su grupo Nancys Rubias, con motivo del festival Horteralia que se celebraba en Cáceres. Un tropiezo al bajar de una plataforma giratoria sobre la que actuaba le hizo caer de espaldas desde el escenario al foso, desde más de un metro y medio de altura. Tras permanecer inconsciente y ser atendido por los servicios sanitarios del DYA, ingresó en el Hospital de Cáceres, donde pasó dos días.

Mario Vaquerizo Instagram

El cantante va mejorando y aprovechó para dar un paseo junto a un grupo de amigos. Él mismo se está encargando de informar puntualmente de su evolución y de las secuelas que aún arrastra y le obligan a acudir casi a diario a revisiones médicas. Como él dice, los problemas "se van todos soldando". Uno de los principales perjudicados han sido sus ojos. Ha perdido visión y aún tardará un tiempo en recuperarla.

A pesar de su carácter inquieto, el artista está demostrando una paciencia infinita. El accidente ha obligado a paralizar su agenda musical cuando se encontraba en un momento espléndido profesionalmente. "Yo, que soy muy buen paciente, me quedo más tranquilo si estoy en manos de los buenos profesionales", ha declarado. Desde su primera salida del hospital, le hemos visto tanto en silla de ruedas como caminando con dificultada. Las primeras imágenes, con collarín y el rostro demacrado, fueron preocupantes, a pesar de sus esfuerzos por sonreír y demostrar su buen ánimo.

Tampoco lleva mal su reposo. "Tenéis una imagen muy distorsionada de mí, yo estoy muy loco, pero a la vez estoy muy centrado. Soy muy raro, soy un maricón muy raro", explicaba cuando fue sorprendido por las cámaras al salir de una de sus revisiones médicas. Incluso cree que la "divina providencia" ha querido salir en su auxilio en un momento en que quizás necesitaba calmarse y frenar su frenético ritmo para dedicarse un tiempo a sí mismo.

Mario Vaquerizo asegura que "vuelto a nacer" en "TardeAR" tras su accidente Telecinco

En el programa "TardeAR", en el que colabora habitualmente, ha aparecido en varias ocasiones para ofrecer el último parte en primera persona mediante videollamada. En él ha confesado que uno de sus momentos más tristes lo vivió al ser ingresado de urgencia, por la ausencia de Alaska, que se encontraba en el momento del accidente fuera de España. "No estaba Olvido, me puse muy tristón porque no estaban mis padres y con la pérdida de mi hermano están muy susceptibles y no les quería preocupar. Al día siguiente había muchas llamadas".

En este momento de suma vulnerabilidad, su mejor terapia ha sido el cariño que le ha llegado de sus seres queridos, especialmente de su mujer, y no ha dejado de mostrar su agradecimiento. "Agradecido y emocionado, he vuelto a nacer. El accidente fue muy grave, una mala caída te puede pasar muchas malas jugadas. Podría haberme quedado en el sitio o tetrapléjico".