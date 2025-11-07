El diamante Florentino de los Habsburgo reaparece después de 100 años en un banco en Canadá

Un tesoro de la familia imperial austriaca de los Habsburgo ha reaparecido en una caja de seguridad en un banco de Canadá. Entre las joyas encontradas, el legendario diamante amarillo conocido como El Florentino. Ha sido el semanario Der Spiegel el encargado de comunicar el hallazgo a Carlos de Habsburgo, nieto del último emperador de Austria.

Más de 100 años en paradero desconocido

El emperador Carlos I ordenó trasladar las joyas familiares de los Habsburgo desde la cámara del tesoro del Palacio Imperial de Viena a Suiza en noviembre de 1918. Según Der Spiegel, además del gran diamante El Florentino, se encontraban otras joyas de incalculable valor como la corona de diamantes de la emperatriz Sisi, un reloj de esmeraldas que la emperatriz María Teresa regaló a su hija María Antonieta, entre otros tantos objetos.

Tres años después, en 1921, el tesoro desapareció hasta el día de hoy. A lo largo de estos años han circulado numerosos rumores sobre el verdadero paradero de las joyas de los Habsburgo, desde que habían sido robados hasta que lo habían vendido. Incluso en unas memorias publicadas en 1966 por un comerciante suizo afirmaba que el gran diamante de los Habsburgo había sido cortado en piezas. El Florentino fue considerado en su épica el cuarto diamante más grande del mundo, explica Der Spiegel.

Serán expuestas próximamente

Carlos de Habsburgo explicó que Zita, la viuda de Carlos I, huyó a Canadá con el joyero en un maletín. Después de haber sido certificadas como auténticas las joyas encontradas en el banco por el joyero vienés Christoph Köchert, serán próximamente expuestas en Canadá a modo de agradecimiento por haber dado refugio a Zita tras huir de Europa en 1940. Aún así, no se han encontrado todas las joyas perdidas como la corona de diamantes de Sissi, que continúan en paradero desconocido desde entonces.