El diario de Amilibia: Óscar, ahí tiene a Alaska

Lo malo de operarte de cataratas es que te ves mejor a ti mismo, y eso es inapropiado cuando eres un vejestorio ajado: descubres deterioros nuevos e insospechados. Lo bueno: ves más claramente todo lo demás, pero juro que contemplar el deterioro estético del verano no resulta grato a la mirada algo sensible. Leo: «Óscar Puente vuelve a cargar contra el Tribunal Supremo por “interpretar” la amnistía y no perdonar la malversación de Puigdemont». Más: «Asegura que su opinión es autorizada porque ha ejercido el derecho durante 20 años». Cuentan las lenguas de vecindona que el ministro jurisperito sueña, siempre con permiso del Apolo de la Moncloa, que autoriza aquellos delirios que estén en línea con los suyos; sueña, digo, con la presidencia del TS para ponerlo a pies del Amado Líder. Dicen que de mayor quiere ser como Conde-Pumpido, aunque éste no juegue al golf.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una visita a las obras de la alta velocidad en Níjar (Almería). Carlos Barba EFE

No terminan ahí las aspiraciones del ministro vallisoletano. Quiere un cambio de imagen, y así como Taylor Swift inspira a Kamala Harris, Alaska podría ser inspiración y ejemplo para este pájaro que no es AVE. Según Marta Boira Vara del Rey, la cantante se ha transformado con una rinoplastia, aumento de pecho y pómulos, y una liposucción. Y se ha teñido de rubio platino. No sé si ese color le sentaría bien al ministro (consultar con Mario Vaquerizo), pero sin duda le dejaría como nuevo un lifting facial completo como el de Olvido, un procedimiento, leo, «que reposiciona los músculos, la piel y la grasa del rostro borrando todos los signos de envejecimiento; este tratamiento ha logrado eliminar las arrugas del entrecejo, elevar la cola de las cejas y tensar tanto el cuello como la cara hasta la zona temporal, suavizando los surcos». Si añade una mejor definición del ángulo mandibular con ácido hialurónico, ideal de la muerte.

Adelante, ministro, atrévase. Lo mío ya no tiene arreglo.