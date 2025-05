Diddy, en el banquillo: la demoledora acusación de una exempleada por abuso sexual y maltrato

El juicio federal contra Sean "Diddy" Combs por tráfico sexual sigue sumando testimonios estremecedores. Este jueves, una exempleada del artista, identificada como "Mia", ofreció una declaración ante el jurado en Manhattan que ha sacudido al tribunal y a la industria musical.

Durante ocho años, Mia trabajó como asistente personal del productor. Según su testimonio, el entorno laboral estaba marcado por el abuso físico y psicológico. La mujer relató que fue víctima de múltiples agresiones sexuales y violencia física a manos de Combs. "Me empujó contra la pared, me lanzó cosas, me tiró a la piscina... y me violó", afirmó, citada por medios como CNN y The Wall Street Journal.

La primera agresión, asegura, ocurrió durante el cumpleaños número 40 del rapero, en un hotel de Nueva York. Según su versión, Combs la forzó a beber alcohol y después la besó violentamente contra una pared. "Estaba paralizada. No podía procesar lo que estaba pasando", explicó.

Ambiente laboral insoportable

Más allá de los abusos sexuales, Mia describió un ambiente laboral insoportable. Turnos interminables, cinco días sin dormir, y tareas absurdas como hacerle los impuestos o "hacerle crujir los nudillos". También contó que, cuando se alojaba en alguna de sus residencias, no podía cerrar con llave ni moverse libremente.

Sean 'Diddy' Combs attends the iHeartRadio Music Awards which broadcasted live on TBS, TNT, and truTV at The Forum, in Inglewood, California. CHARLEY GALLAY Getty Images via AFP

El nivel de control, denunció, incluía amenazas encubiertas. En una ocasión, cuando se ausentó sin permiso, el personal de seguridad de Combs le advirtió que "iban por ella". En otra, fue forzada a pasar más de 20 horas junto a él sin recibir instrucciones. Todo esto, bajo una constante amenaza de represalias.

El testimonio también abordó el consumo forzado de drogas. En una escena que recuerda a los métodos de coerción más extremos, Mia relató cómo Combs la obligó a esnifar ketamina. "Intenté fingir, pero él se dio cuenta. Me gritó que lo hiciera de verdad. No tenía otra opción".

Diddy enfrenta cargos federales por tráfico sexual, conspiración criminal y transporte con fines de prostitución. Se ha declarado no culpable. Si el tribunal lo considera culpable, podría enfrentar desde 15 años hasta cadena perpetua.

Más de 20 personas ya han testificado. El tribunal mantiene la confidencialidad de las víctimas, como Mia, y ha prohibido grabaciones durante las audiencias. La caída del otrora intocable productor musical podría ser tan sonora como su ascenso.