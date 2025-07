La hermana de Michu amenaza a Gloria Camila con no ver más a su sobrina Rocío: "Se está pasando tres pueblos"

Gloria Camila regresó ayer a su puesto de trabajo en "Fiesta" tras pasar unos días en familia junto a su sobrina María del Rocío en Cádiz. A su vuelta, la hija de Ortega Cano tuvo que hacer frente a las últimas declaraciones de la familia de Michu sobre ella y los Ortega. Además de la entrevista de Tamara en "¡De Viernes!", también escuchó nuevos audios de Inma, madre de su excuñada, hablando mal de ella. Sobrepasada por los ataques y la situación, la hermana de José Fernando rompió a llorar. "Entre llamarme pava, faltarnos al respecto y decir que voy a manipular a mi sobrina. Lo voy a dejar en manos de los abogados. No se merece que le conteste", declaró entre lágrimas.

Tamara vuelve la carga

La hermana de Michu ha reaparecido ante las cámaras tras la intervención de Gloria Camila en "Fiesta". Sin piedad, ha vuelto a la carga contra la hija de Ortega Cano. "Decir que yo no he buscado fama ninguna. Mi hermana conoció a José Fernando, tuvieron una hija y como ellos son mediáticos, a partir de lo que ha pasado es normal que han venido a buscarme y yo he salido a hablar como persona, es que es normal. Es que... ¿qué hago?, ¿me quedo en mi casa, me hundo, me harto de llorar y me quedo en mi casa? Hombre, es que yo no he buscado fama ninguna, a mí es que me ha caído esto, es que me ha caído encima", ha comenzado diciendo Tamara, justificando sus últimas entrevistas en televisión.

Gloria Camila en "Fiesta" Telecinco

Sobre la relación que mantenía con Michu, ha asegurado que "tenía contacto con mi hermana todos los días". "Hablar mucho de Rocío, sobre todo de Rocío, porque la responsabilidad siempre la hemos tenido mi madre, mi hermana y yo", ha señalado sobre la menor, dejando claro que lo único que quiere es "un buen futuro para esa niña y protegerla".

Firme en su postura

"Dice Gloria que es que estamos protegiendo a la niña cuando ella es la que está ahí sentada y ella es la que habla también hace mucho tiempo, ella incluso habló de Rocío estando en vida mi hermana, o sea que ella está sentada ahí incluso tres días a la semana y preguntéis lo que le preguntéis, si es de Rocío ella va a alargarlo todo, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es protegerla, lo que pasa que son mediáticos y ahora mismo, por esta circunstancia que no es de agrado de nadie, tenemos que salir a hablar y ya está", ha sentenciado Tamara, defendiéndose de las palabras de la hermana de José Fernando.

Gloria Camila regresa a Madrid tras pasar el fin de semana con su sobrino Rocío Europa Press

Según Tamara, Gloria Camila "estuvo un día porque mi madre dejó que se fuese un día" con su sobrina María del Rocío. Además, no ha dudado en advertir a la hija de Ortega Cano con no dejar ver a su sobrina: "Gloria se está pasando tres pueblos y más y al final lo que va a conseguir es que no se la va a llevar. Encima de que estamos haciéndolo bien por el bienestar de la niña, al final ella no está protegiendo nada".

"Gloria entra insultando, entonces mi madre claro se le echa encima porque insulta a su hija, a mí, ¿vale? Que ella es la primera que falta el respeto. Me parece, vamos, que digan que la niña tiene que estar con ellos cuando ellos realmente ni han cuidado a Rocío, ni han atendido a Rocío. O sea, que es que me parece, para mí no son buena influencia, la verdad. Además, ellos tienen odio entre ellos, o sea, quieren a Rocío para ellos, para la imagen pública, después cuatro imágenes que está todo bien, pero ¿y mi sobrina qué? ¿y el futuro de ella qué?", ha sentenciado Tamara, insistiendo en que los Ortega "no son buena influencia" para María del Rocío.

Tamara, demoledora con los Ortega

"Gloria es llorar, llorar, llorar, llorar y va de víctima y ya está, pero porque ella sabe realmente que le van a hacer echarse la responsabilidad en un futuro cuando saben que ellos realmente no están preparados, o sea, la va a cuidar Marina y cuatro fotitos con Gloria, por favor, es que Marina no le toca nada", ha declarado Tamara.

Sobre si los Ortega verán a María del Rocío en agosto, Tamara lo tiene claro. "Yo no lo sé, en agosto está con mi madre, mi madre coge vacaciones, Rocío quiere a mi madre con locura y mi madre a Rocío también, yo creo que como siga la cosa así y demás, pues yo creo que al final, yo creo que por mi parte, yo creo que lo mejor es que creo que se va a quedar con mi madre y ya está, no va a haber más fotitos, ni va a haber más... lo siento, porque es que se están pasando, ella dice que porque nosotros vamos bueno y ella porque está sentada allí, o sea, que ella es más tía que yo, ¿por qué?", ha zanjado la hermana de Michu, advirtiendo de nuevo a la familia con que podrían no ver a María del Rocío.