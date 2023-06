Diego Arrabal tiene las claves del futuro de Jorge Javier en Telecinco

Ya han pasado varias semanas desde que Jorge Javier Vázquez no se deja ver en Telecinco, y atendiendo a las últimas informaciones, no parece que su regreso esté cerca. “Gran Hermano” volverá a la parrilla de la cadena tras la polémica violación de Carlota Prado, pero no será él quien tome el mando del formato. La casa ha confiado en Marta Flich para ser la presentadora del reality show, que regresará a la pequeña pantalla en otoño.

En este sentido, cada vez parecen cobrar más veracidad las informaciones que desde hace tiempo circulan sobre el futuro de Jorge Javier Vázquez en Telecinco, informaciones que no eran nada halagüeñas pero que él se tomaba con humor e incluso desmerecía.

Fue hace dos meses cuando Diego Arrabal aseguró en su canal de Youtube que el presentador acabaría fuera de la cadena en la que ha trabajado en los últimos años una vez termine “Supervivientes”, “si es que llega hasta la final”. Ahora, la palabras de las que muchos desconfiaron han resultado ser ciertas, y la ausencia de Jorge Javier Vázquez en los últimos programas del concurso despierta todavía más incógnitas.

Jorge Javier Vázquez presentador de 'Supervivientes 2023' Telecinco

Según el paparazzo, a pesar de que el de Badalona cuenta con un contrato de larga duración con Mediaset, Jorge Javier Vázquez “irá a la nevera” en cuanto acabe “Supervivientes”. Se trata de un término que se usa en la jerga audiovisual para referirse a un período de tiempo en el que se deja a los presentadores alejados de cualquier programa, espacio o formato, a la espera de que termine su contrato para poder despedirlos.

Cabe señalar que, también en el mes de abril, Diego Arrabal aseguró que “Sálvame” llegaría a su fin “a principios de verano o, como mucho, a principios de septiembre, con la llegada de la nueva temporada”, una información que ha resultado ser cierta y que invita a pensar que tampoco falla cuando habla del futuro de Jorge Javier en la cadena.