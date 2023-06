Susanna Griso envía un cariñoso mensaje a Jorge Javier tras su retirada de la televisión

Tras varias semanas de baja, Jorge Javier Vázquez sorprendía hace solo unos días con un comunicado en sus redes sociales donde se despedía “hasta siempre” de la televisión. “Perdonad que os robe un instante”, comenzaba diciendo. “Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar”, declaraba.

Y parece que ese es el camino que el presentador de televisión va a seguir por el momento, el de descansar. “El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena”, escribía.

Comunicado de Jorge Javier Vázquez Instagram

El anuncio despertó desconcierto por la cercana fecha del fin de ‘Sálvame’ y cierta dosis de empatía entre compañeros y seguidores. Una de las personas que ha querido pronunciarse al respecto ha sido la periodista Susanna Griso. Al ser preguntada por los reporteros de Europa Press, la conductora de ‘Espejo Público’ ha confesado que mantiene una bonita relación laboral con Jorge Javier.

Susanna Griso en "Espejo Público" Antena 3

“Coincidí mucho cuando él estaba en 'Sabor A Ti' y nos maquillábamos a la vez. En esa época, yo trabajaba al medio día y él entraba a primera de la tarde y le tenía muchísimo cariño. Luego nos hemos visto en un par de ocasiones, he ido a su obra de teatro, le deseo lo mejor”, explicaba Susanna.

De la misma manera, quiso mandarle un mensaje para esta nueva etapa que comienza. “Quiero pensar que esa retirada le va a servir para producir muchas cosas, muchos sueños que tenía pendientes, va a seguir dedicándose al teatro y tal vez a próximos proyectos televisivos. A veces es verdad que, él mismo lo dice, conviene pararse a reflexionar. Ojalá coja energías y le sirva para soñar”, sentenció.