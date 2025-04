La divertida reacción de la madre de Roberto Leal a su sorprendente cambio físico: "Pareces un lavadero de los antiguos"

Siete años después de sorprender a sus seguidores con su primera portada de "Men's Health", Roberto Leal regresa a la revista con una nueva imagen y una visión renovada sobre el deporte, la alimentación y el autocuidado. A sus 45 años, el presentador demuestra que sigue siendo tan atlético y saludable como lo era hace casi una década, pero con una experiencia y un enfoque más maduro.

Aunque las nuevas fotos aún no se han revelado, la madre de Roberto ya ha tenido el privilegio de verlas. Su reacción, entre divertida y cariñosa, no tardó en hacerse viral en las redes sociales. "¡Uy, uy, uy, qué barbaridad! Qué bonitas fotos. Ya puedes comer algo más, porque el cuerpo lo tienes perfecto, pero la cara está muy delgada. ¡Parece un lavadero de los antiguos de madera!", comentó con su característico tono materno. Un comentario que, lejos de molestar a Roberto, le arrancó una sonrisa, confirmando que, aunque su físico sea objeto de admiración, siempre es bueno escuchar una opinión sincera de la familia.

Para el conductor de "Pasapalabra" y "El Desafío", la vuelta a la portada de "Men’s Health" no solo se trata de una renovación estética, sino de una verdadera transformación. "No sé si estoy mejor o peor, pero lo que sí sé es que no he dejado de cuidarme desde aquella primera portada. Y eso es algo que le debo al reto de Men’s Health. A partir de allí, entendí la importancia de estar disciplinado, de saber lo que me funciona y lo que no, y de priorizar mi salud y bienestar", explica Roberto, quien resalta que aquel desafío fue un "auténtico regalo" que cambió su vida.

El presentador, que ha hecho del ejercicio un pilar fundamental de su vida, ahora se ha adentrado en el mundo del CrossFit, aunque reconoce que actualmente se encuentra lesionado. A pesar de este contratiempo, su disciplina no ha flaqueado. "Siempre he sido una persona activa, pero con el tiempo entendí que es necesario saber equilibrar la vida. La ley del 80/20 funciona para mí: me porto bien durante la semana y me permito ciertos caprichos los fines de semana", comparte.

Sin embargo, para este regreso a "Men’s Health", Roberto no ha escatimado esfuerzos. "Para la portada me he cuidado más de lo habitual. He pasado un par de meses controlando la comida, evitando planes sociales y sacrificando algunas cosas… ¡todo sea por unas buenas fotos!", confiesa entre risas.

Hoy, más que nunca, Roberto Leal muestra que no solo es un ejemplo de éxito profesional, sino también de dedicación personal, demostrando que la constancia y el autocuidado son los secretos de su longevidad en el mundo del entretenimiento.