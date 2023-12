El dolor sobre Cayetano Rivera que Carmina Ordóñez se llevó a la tumba

La última entrevista de Francisco Rivera en "¡De viernes!" ha rescatado del pasado algunos fantasmas relacionados con su familia, como los problemas de adicciones que padecía su madre, Carmina Ordónez. El torero reconoció que intentó ocultarlos a la opinión pública durante mucho tiempo, hasta que entendió que podía ayudar a muchas personas, incluida su propia hija. "Un día le dije a Tana que no podía probar nunca las drogas, que su abuela murió de eso", relató el diestro.

Desde el plató de "Así es la vida", Antonio Montero ha profundizado en esta cuestión y ha recordado que Carmina Ordónez le pidió que fuera su representante pocos meses antes de morir, pero él se negó. "Le dije que lo que necesitaba era ingresar en una clínica y que yo no podía ofrecerle el tipo de ayuda que requería", ha narrado el periodista.

Sobre este asunto, Makoke, exmujer de Kiko Matamoros -quien fuera representante de Ordóñez-, ha ofrecido un dato revelador que confirma que los últimos meses de vida de la Divina no fueron buenos para ella, y no solo por las adicciones, sino por enfrentamientos familiares que le quitaban el sueño.

Carmen Ordóñez con sus hijos, Francisco, Cayetano y Julián. AH / ©KORPA AH ©KORPA

"Ella estaba muy mal porque su hijo Cayetano no le hablaba. Estaba muy afectada por ese distanciamiento", ha revelado Makoke. Sin embargo, la tertuliana no ha querido entrar en muchos más detalles y se ha negado a explicar por qué el torero retiró la palabra a su madre. "No voy a contarlo porque es algo íntimo de la vida de Carmina. No tiene nada que ver con las drogas o con la tele, ni con nada de eso. Es algo privado", ha insistido la tertuliana.

Por lo visto, Cayetano Rivera y Carmina nunca pudieron limar asperezas del todo antes de que ella falleciera, un profundo dolor que ella se llevó a la tumba y que él todavía arrastra.