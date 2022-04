Lolita Flores desvela su espina clavada con Carmina Ordóñez: “No puedo perdonarme”

Fueron íntimas amigas, pero estuvieron enfrentadas durante una buena temporada por culpa de los hombres. Por aquel entonces, Lolita Flores mantenía una relación poco formal con Antonio Arribas, el ‘chori’, a por quien Carmina Ordóñez se lanzó en cuanto la cantante le confesó que su romance era de tipo de abierto. Las pretensiones de ‘la Divina’ no hicieron ni pizca de gracia a la artista, que, a su vez, se enamoró perdidamente de Francisco Rivera Paquirri, primer marido de su colega y padre de dos de sus hijos. Durante una intervención telefónica en ‘Viva la vida’, la madre de Elena Furiase ha recordado esta etapa de su pasada, reconociendo que hay algo que no se perdona.

Lolita tiene una espina clavada en lo que respecta a su amistad con Carmina Ordóñez y la violencia de género que esta sufrió. La cantante considera que podría haber hecho mucho más por ella: “Ese enfado que tuvimos Carmen y yo fue porque yo no quise dar la cara cuando ella lo estaba pasando tan mal con la batalla con Ernesto Neyra. Aunque yo sabía, y ella nunca me lo quiso aclarar, que es verdad que fue maltratada. Yo se lo dije muchas veces y ella no me lo quiso aclarar”, lamentó la artista.

Se arrepiente profundamente de no haber apoyado a Carmina Ordóñez cuando más lo necesitó, y no cree que pueda excusarse a sí misma: “Mira que yo siempre voy de frente pero ahí me equivoqué y nunca lo he dicho, no puedo perdonarme lo que le hice a mi amiga”. Lolita se refiere a su negativa a testificar en favor de ‘la Divina’ en su juicio contra Neyra, presa del temor a posibles represalias: “En ese momento no tuve valor y le dije que no, porque nunca me lo había dicho tal cual y porque yo tenía miedo, pero me equivoqué, aunque no lo supiera a ciencia cierta, sí que lo sabía, lo suponía”.

Sin embargo, Kiko Matamoros, también íntimo amigo de Carmina Ordóñez, tranquilizó a Lolita Flores asegurando que ‘la Divina’ no se lo tuvo en cuenta: “Carmen lo entendió. Ella te perdonó si es que había que perdonarte. Así que perdónate. Te quería muchísimo. No sabes el coñazo que me dio el día que os reconciliasteis, lo contenta que estaba”.