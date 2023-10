El dolor de Cristina Pedroche al separarse de su hija por volver al trabajo: “Me siento vacía y me duele el pecho”

Desde que se dio a conocer que esperaba su primer bebé junto a Dabiz Muñoz, Cristina Pedroche ha compartido a través de sus redes sociales cada nuevo detalle relacionado con su embarazo o su postparto. Su sinceridad le ha costado algunas críticas de parte de sus seguidores, comentarios negativos de los que ella se defiende asegurando que se limita a aportar su punto de vista sobre la maternidad, en base a su propia experiencia.

Siguiendo esta línea, Cristina Pedroche acaba de explicar en su cuenta oficial de Instagram que se reincorpora a su puesto de trabajo en “Zapeando” en el horario habitual que tenía antes de dar a luz. Se trata de una vuelta a la normalidad que la obliga a alejarse durante unas horas de su hija pequeña, un momento que sabía que llegaría pero que no por eso se hace menos doloroso.

“De camino a ‘Zapeando’. Hoy vuelvo a mi horario normal. Sé que soy una afortunada, que tengo un trabajo que me apasiona… pero hoy me voy con el corazón en un puño”, comienza diciendo la presentadora, junto a una imagen en la que aparece con el rostro serio y con gafas de sol.

A la colaboradora le ha costado separarse de su bebé, a pesar de que es consciente de que está en buenas manos, las de su abuela. “Me siento vacía y me duele el pecho. Sé que estará muy bien cuidada y mimada por mi madre, pero eso no quita que me duela. Mucho”, concluye la de Vallecas.

Pedroche está sintiendo la ansiedad por separación que muchas madres y padres experimentan al volver a su puesto de trabajo tras haber pasado varios meses pegados a su bebé. La culpabilidad y la preocupación por el bienestar del pequeño también suelen asomar su fea cara en los padres que retoman la normalidad, especialmente si son primerizos, pero los expertos aseguran que es cuestión de tiempo que se acostumbren y que esos sentimientos se disipen.