La duquesa de Medinaceli da el ‘sí quiero’ en la iglesia de San Miguel

La Casa Ducal de Medinaceli celebra este fin de semana uno de los momentos más especiales para la familia. El sábado 14 de octubre ha tenido lugar el enlace de la duquesa de Medinaceli, Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg, con su pareja Maxime Corneille, tras una discreta ceremonia preboda que tuvo lugar el pasado viernes. Ha sido en Jerez de la Frontera, Cádiz, donde ha tenido lugar una de las últimas bodas más esperadas del año en la iglesia de San Miguel, para después trasladarse a la finca Santo al Cielo, un cortijo en la campiña de Jerez en la que se espera la asistencia de los miembros de las principales casas aristocráticas patrias.

Para la boda, que ha acontecido en la mañana del sábado, se ha desplegado a petición de la pareja un dispositivo especial por parte del ayuntamiento de Jeréz de la Frontera y la Policía Local, con el fin de que el evento sea lo más discreto posible. La entrada al templo ha estado acotada por una zona acordonada con el objeto de garantizar la seguridad de los invitados y el normal desarrollo del acto.

Entrada a la iglesia de Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Lagenburg Gtres

A la ceremonia han asistido un gran número de invitados ilustres de la jet set, para ello se ha puesto a su disposición tres autobuses que los trasladaron al lugar en el que se han dado el ‘sí quiero’. Sin embargo, este recorrido no se ha realizado integro en transporte automovilístico, ya que el último tramo de 200 metros, en el que la duquesa de Medinaceli dio paso a uno de los días más importantes de su vida, se ha hecho a pie. Tanto a la entrada como a la salida se cortó la calle que lleva a la iglesia de San Miguel para facilitar su entrada, aunque en medio del transcurso del enlace el tráfico se restauró.

En esta ocasión la Casa Ducal de Medinaceli no ha escogido ninguna de sus obras arquitectónicas para que tenga lugar este encuentro. Por su parte, la ubicación señalada es uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de Jeréz de la Frontera. La iglesia de San Miguel tuvo inspiración en la de Sevilla y en el monasterio de los Jerónimos de Belem en Lisboa. Ha sido en la segunda década del siglo XXI que múltiples rostros famosos han escogido este emplazamiento para celebrar sus ceremonias religiosas en un templo declarado como monumento nacional. El presentador Bertín Osborne eligió el lugar para contraer matrimonio con Sandra Domecq, de cuyo matrimonio tuvieron tres hijas: Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, y estas también tomaron el lugar para pasar por el altar con sus respectivas parejas. Pero las paredes del lugar no han sido exclusivamente para celebrar las nupcias, Lola Flores recibió en San Miguel el sacramento del bautismo. Un lugar marcado de simbolismo, no solo por su riqueza arquitectónica en la que destaca su ornamentación, sino por ser escogido por un lugar especial entre la alta sociedad española.