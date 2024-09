Duro varapalo para Carla Vigo: la sobrina de la Reina Letizia vuelve al piso tutelado del que había recibido el alta

Carla Vigo vuelve a sufrir un revés: la sobrina de la Reina Letizia, hija de su hermana fallecida, Erika Ortiz ha tenido que regresar al piso tutelado del que se marchó el pasado mes de abril después de recibir el alta y comenzar a vivir sola, según ha informado el diario 'El Español' basándose en fuentes cercanas a la joven.

Se trata de un domicilio que se inauguró en octubre de 2019 y opera al amparo de la Asociación de Iniciativas Sociales (AISS), una organización "no lucrativa que pone a disposición pisos tutelados para personas con enfermedad mental". Vigo, había abandonado la propiedad recibiendo el alta médica en abril de este mismo año. En mayo, comenzó a residir por cuenta propia y en régimen de alquiler en un domicilio situado en el centro de Madrid, mostrándose de lo más feliz por esta nueva etapa de su vida, calificado su vivienda como "moderna, luminosa y muy comunicada".

De momento, se desconocen los motivos que han llevado a la joven a volverse a poner en manos de la asociación. De acuerdo al citado medio, el coste anual de las plazas por vivir en estos pisos tutelados es de 1.500 euros, con todo incluido, en el en caso de compartir habitación con otros residentes. Si se opta por un dormitorio individual, el valor asciende a los 1.790 euros.

Sus confesiones

Carla Vigo concedió su entrevista más personal para la revista 'Lecturas' en la que habló de sus problemas de salud mental, contando que comenzaron con la muerte de su madre. "Mi primer ataque de ansiedad me dio con cuatro años. Cuando murió mi madre, con 6 años, empecé a ir a terapia", contó y agregó que optó por "la rebeldía" "porque no me sentía bien conmigo misma". "Estos últimos meses han sido duros porque no he estado muy bien, pero ahora ya estoy mucho mejor", aseguró, agregando que "hay que trabajar en uno mismo".

Asimismo expresó su apoyo a su tía respecto al discurso que dio en el Día Mundial de la Salud Mental, recitando un rap. "Lo del rap me pareció muy chulo, la verdad, me gustó bastante y me pareció muy bonito. Me siento representada por ella. Es la mejor. Apoyo en todo a mi tía", aseguró.