El diario de Amilibia: ¡MAR, Feijóo no te quiere!

Escribe Antonio Lucas: «A Rodríguez (MAR) no le quieren en el PP de Feijóo, pero aguantan porque les ha metido miedo. Dónde le tendrán más ganas: en los juzgados, en la calle Génova o en la Puerta del Sol, porque allá también hay quien le tiene yuyu. Se adapta a lo que cuenta Stefan Zweig de Fouché, la biografía espléndida de aquel francés tenebroso». ¿Cómo mete miedo MAR, jefe del Gabinete de Ayuso, al PP? ¿Deambula cada noche por los pasillos de Génova disfrazado de espectro, de Drácula, de Hombre Lobo o de Frankenstein? No, de Frankenstein no puede ser porque el copyright lo tiene el Apolo de la Moncloa. ¿Quizá de Hombre del Saco? No, parece que ese es Víctor de Aldama. ¿Va de niña de «El exorcista»? No, en todo caso él solo sería la Caperucita Azul que le lleva el cesto de la fruta fresca a Isabel.

Miguel Ángel Rodríguez cierra de manera simbólica la lista municipal del PP para las elecciones en Durango, Vizcaya Fernando Gómez Europa Press

¿Y con qué meterá miedo MAR a Feijóo? ¿Se le aparece por las noches con la Santa Compaña o disfrazado de «La Monja», para arrastrarlo con ella al infierno? Esto sería especialmente terrorífico para Feijóo, que tiene una tía monja que le anima a rezar todos los días. ¿Le ha amenazado con envenenarle los percebes? Le llama también tenebroso. Hace tiempo que no alternamos, pero por como lo veo en la tele, con los años se le está poniendo más bien aspecto de Papá Noel. Óscar López dice que «nos vamos a divertir» con sus ataques a Ayuso. Hombre, yo creo que quien de verdad se va a divertir es MAR, el hombre que le susurra a la presidenta todas las mañanas: «Las niñas buenas van al cielo; las malas, a todas partes». Bueno, quizá Feijóo no le quiera porque nunca le ha llamado «puto amo», como Óscar Puente a su Apolo. Eso no se perdona, MAR.