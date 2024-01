Elena Tablada aclara cuál es su postura respecto a Chenoa

Elena Tablada se ha convertido en una de las grandes favoritas de "Bailando con las estrellas". El programa de Telecinco está mostrando las habilidades sobre la pista de la diseñadora de joyas. Salsa, rumba, froxtrot... no hay estilo de baile que se le resista. Tablada, que sigue inmersa en el proceso judicial que le enfrenta a su exmarido Javier Ungría, por la hija que tienen en común, está deseando pasar página y olvidar el pasado y con el las rencillas con el empresario. También con otras personas como Chenoa.

"He pasado dos separaciones. Una híper mediática (con Bisbal) y la otra ha sido de una desilusión y una decepción total en mi vida", explicó, visiblemente dolida sobre su divorcio con Javier Ungría. El matrimonio puso fin a su relación en el verano de 2022 tras darse el 'sí, quiero' en 2018 en Cuba.

Tras el comentario de Boris Yzaguirre en el que afirmaba que hubiera sido más acertado asignarle el tema de Chenoa "Cuanto tú vas...." en lugar del "Sarandonga" de Lolita, la ex de Bisbal no contestó en ese momento, pero sí durante uno de los ensayos. "¿Crees que lo hizo con segunda intención?", le preguntaba su compañero de baile Adrián. "Siempre en la vida hay una segunda intención", contestaba ella. "Yo con Chenoa me llevo súper bien. Me parece una mujer súper poderosa. Si me ponen un tema de ella lo bailaré con mucho orgullo", ha sentenciado sin titubear.