Elena Tablada aclara la supuesta discusión con Javier Ungría en el colegio de su hija

Elena Tablada ha decidido enterrar el hacha de guerra y ondear la bandera blanca este 2024. Pese a los enfrentamientos públicos que mantuvo el año pasado con su exmarido, Javier Ungría, y la guerra judicial que todavía mantiene con él, la diseñadora asegura que entre ellos sigue habiendo buena relación y que espera que así siga siendo en el futuro: "Cuando puedes tener buenas relaciones, ¿para qué vas a tener las malas?".

Además, Tabalada niega tajantemente los rumores que aseguran que los dos protagonizaron una fuerte discusión en el colegio de la hija que tienen en común la semana pasada. "Es mentira, ni nos vimos. Si yo no discutía estando en pareja, ahora sin estar en pareja menos voy a discutir", asegura, al tiempo que recalca que "nuestra relación no es mala tampoco".

Eso sí, Tablada se muestra menos dispuesta a pronunciarse cuando se trata de los supuestos mensajes en los que ataca al padre de su hija y que se habrían hecho públicos: "No lo he visto. Puede ser verdad, puede ser mentira, no sé".

Elena Tablada asegura que la relación con Javier Ungría "tampoco es mala" EUROPAPRESS

También prefiere guardar silencio sobre el juicio en el que se enfrentará con Javier Ungría y que tendrá lugar dentro de unos meses, un momento del que prefiere no preocuparse: "Todavía ni lo pienso".

En este momento, la diseñadora presume de que ha pasado página y aunque deja claro que tiene la puerta abierta a encontrar de nuevo el amor, señala que ahora prefiere centrarse en ella misma: "Estoy reenamorándome de mí, ¿tú sabes? Y volviendo a sacar esa Elena, la niña interior que poco a poco, con los años, se ha ido apagando. Al final yo he ido cargando con etiquetas que no me corresponden. De presidenta de club de fans, que jamás he sido, de cazafortunas… A la Elena real la han ido apagando y yo quiero volver a encenderla".

Ahora, Tablada se enfrenta a su participación en "Bailando con las estrellas", el nuevo talent de Telecinco que le ha devuelto la sonrisa: "Llego a mi casa superfeliz, duermo bien, tengo una ilusión… O sea, la verdad que estoy muy agradecida".