Elton John confiesa que está ciego de un ojo y parte del otro: "No veré casarse a mis hijos"

Elton Johnreveló en la presentación de su nuevo musical "The Satan Wears Prada", para el cual escribió la letra, que físicamente no puede ver el espectáculo debido a problemas continuos con su vista.El artista, de 77 años, sufrió el pasado una infección ocular que contrajo en Francia cuyas secuelas sufre ahora. El artista agradeció a su esposo, David Furnish, "su apoyo".

"No he podido venir a muchos de los preestrenos porque, como sabéis, he perdido la vista. Por eso me cuesta verlo. Pero me encanta escucharlo y sonó bien esta noche", añadió.

En septiembre, John reveló que una infección ocular grave le había dejado ciego del ojo derecho y con "visión limitada" en el izquierdo. "Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo impactado", escribió en un comunicado compartido en las redes sociales. "Estoy muy agradecido por el excelente equipo de médicos y enfermeras y por mi familia, que me han cuidado tan bien durante las últimas semanas".

The Satan Wears Prada acaba de estrenarse en el West Finish de Londres en el Dominion Theatre. La gala del domingo por la noche se realizó para recaudar fondos para la Fundación Elton John contra el SIDA.

The Satan Wears Prada, que inicialmente fue una novela de la autora Lauren Weisberger y luego adaptada al cine, cuenta la historia de Andy, un aspirante a periodista que se convierte en asistente de una editora de revistas de moda notoriamente difícil, Miranda Priestly. En el musical, Priestly es interpretada por la modelo y actriz estadounidense Vanessa Williams.

Los problemas de salud del artista están afectado a su estado anímico y ha confirmado que lamenta profundamente que "no podré ver a mis hijos casarse".