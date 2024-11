Elton John se plantea abandonar la música: "No puedo ver, estoy atrapado"

Elton Johnse siente "atrapado". El cantante británico, de 77 años, ha revelado en el programa "Good Morning America" que debido a una infección ocular que contrajo el pasado verano ha perdido completamente la visión en su ojo derecho. Una limitación que le afecta en su día a día y por la que podría plantearse dejar la música: "Ha pasado un tiempo desde la última vez que pude hacer algo. Lamentablemente perdí la visión en mi ojo derecho en julio debido a una infección en el sur de Francia. Han pasado cuatro meses y no puedo ver. Y mi ojo izquierdo tampoco está en las mejores condiciones".

El artista afirma que "no puedo ver nada, no puedo leer nada, no puedo mirar nada". Una situación que le ha "dejado en shock" y por la que ha perdido cualquier esperanza de mejoría.

Elton John, que ya anunció el pasado verano que no volvería a hacer giras, estaba preparando su próximo álbum, un proyecto que ahora está en stand by. "Hay esperanza de que mejore, pero estoy atrapado en este momento. Puedo hacer algo como esta entrevista, pero entrar en el estudio y grabar, no lo sé. Literalmente, no puedo ver", le confiesa a la presentadora, Robin Roberts.

El pasado mes de octubre el artista se sinceraba al afirmar que "para ser honestos, no queda mucho de mí. No tengo amígdalas, adenoides o apéndice. No tengo una próstata. No tengo una cadera derecha, una rodilla izquierda o una rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda. Pero sigo aquí".

El próximo 13 de diciembre se estrena en Disney+ el documental Never Too Late, codirigido por David Furnish (esposo de Elton John) y R.J. Cutler. En él el cantante explora los primeros cinco años de su carrera en los años setenta y llega hasta su reciente desperida.

El documental aborda además sus problemas familiares, la soledad, los abusos en la infancia y sus adicciones. También momentos memorables como la noche con "montañas de cocaína" o la negativa a dejar entrar a Andy Warhol cuando llamó a su puerta con su clásica Polaroid.