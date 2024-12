Embargan las cuentas de Pilar González de Gregorio por negarse a pagar a Rosario Bermudo

Rosario Bermudo ya no sabe qué más hacer para que se haga justicia o, más bien, para que se cumpla lo que ya ha dictaminado. La que fuese declarada como hija legítima de Leandro González de Gregorio lleva muchos años luchando para que sus hermanos le den lo que le corresponde por ley. Con dos de ellos, Gabriel y Javier, llegó a un acuerdo y le facilitaron el acceso a su parte correspondiente de la herencia, pero no sucede así con Leoncio y especialmente con Pilar González de Gregorio, quien más difícil se lo está poniendo a Rosario. Ella, al ser declarada heredera universal, le corresponde el pago de 800.000 euros en metálico, mientras que sus hermanos, al acceder tan solo a la legítima, el pago es mucho inferior. En un primer momento, Pilar ofreció a su hermana tierras como medio de pago, pero ésta no lo aceptó y pedía dinero, al igual que el resto obtuvo lo mismo. Aquí llegó el bloqueo en el que ninguna de las partes parecía dispuesta a ceder. Se pronunció ya la justicia obligando a que el pago sea en metálico, pero no se ha producido, lo que llevó a la hijastra de la Duquesa Roja a solicitar un embargo.

Rosario Bermudo hija del aristócrata Leoncio Cedida

A través de su abogado, Fernando Osuna, pidió formalmente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria el embargo de los bienes de Pilar González de Gregorio. Con ello se pide la ejecución de la sentencia en firme a favor de su cliente. Tal y como se ha dado a conocer este miércoles, la jueza ha acordado finalmente embargar sus cuentas bancarias, así como las posibles cuantías que pudiese recibir de Hacienda o subvenciones públicas. Con eso se espera que se formalice el pago de casi un millón de euros que le corresponde. El letrado está conforme con el resultado de su ejercicio, pues ha comprobado como en esta situación “la justicia está actuando con una celeridad ejemplar”.

La jueza María Luisa García sentenció que los hermanos de Rosario Bermudo debían hacer frente al pago, en proporción a lo que ellos heredaron, lo que le correspondía por ser hija legítima de Leandro González de Gregorio. “En atención al valor de la cuota hereditaria de cada uno en la partición efectuada, las sumas referidas a la demandante en efectivo metálico más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda”. Y es que ha sido un proceso muy largo, además de muy caro, especialmente por las constantes trabas que se han presentado en su trascurso. Su abogado, Fernando Osuna, ya dejó claro que si no se realizaba el pago se verían obligados a solicitar el embargo, el cual ya ha llegado. En caso de que no se cubra la cantidad acordada, se procederá a pedir “también el embargo y la subasta de patrimonio de los dos hermanos que no han pagado”.