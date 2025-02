La emotiva carta de Antonio Matos, viudo de Caritina Goyanes: "Hace seis meses mi mundo se paró en seco"

oy, 27 de febrero se cumplen seis meses desde que Caritina Goyanes fallecía a causa de un infarto fulminante. Su viudo, Antonio Matos, ha querido recordarla en sus redes sociales. Junto a una foto que la pareja se hizo antes de comprometerse, el empresario le ha dedicado un conmovedor mensaje a la madre de sus hijos: "Hace seis meses mi mundo se paró en seco, de golpe...".

Además, reproduce la canción de Tini Stoessel, "Pa", que la cantante argentina dedicó a su padre cuando falleció en 2022 a causa de una hemorragia digestiva. "El mundo seguía girando, pero no pa' mí. Pensando en todo lo que aún nos falta por vivir. Siempre fuiste tú lo mejor de mí. Me enseñaste a amar amándome a mí. No podía aceptar despedirme así. Por eso, de rodillas pedí. Por un ratito más. Porque sigas aquí. Porque, entre tanta gente, nadie me hace tan feliz. Y si un día te vas, nunca te vas a ir. Porque cada momento que me diste vive en mí. Porque soy parte de ti".

"Te quiero" acaba su texto Antonio Matos explicándole a Cari por qué este tema es ya la banda sonora de su familia: "Aunque esta no era una de nuestras canciones, siempre que la escucho con Mini nos acordamos infinito de ti", destaca en relación a la menor de los hijos del matrimonio.

Tras el fallecimiento de Caritina, el empresario se ha refugiado en la fe. "Prefiero pensar en que Cari está en un sitio mejor. Que su padre la llamó porque la necesitaba con él a su lado. Así que ahora, solo puedo mirar al cielo y decir: "Amor, échame una mano". Además, explica cómo consigue mitigar el dolor de la pérdida: "Quiero pensar: 'Oye, qué suerte lo que he tenido, ¿no?'. Y no obcecarme en lo que, en cambio, he perdido".

Caritina Goyanes y Antonio Matos se casaron en Ibiza el 26 de julio de 2008.