Caritina Goyanes y Antonio Matos: una idílica boda, un matrimonio salvado por la fe de ella y sus escapadas con sus dos hijos

Caritina Goyanes ha fallecido este lunes a causa de un infarto tan solo 19 días después de la muerte de su padre, Carlos Goyanes. Esta inesperada noticia ha sacudido los cimientos de la prensa de sociedad. La hija del empresario y promotor inmobiliario, se destacaba por su presencia discreta ante los medios de comunicación, había estudiado Derecho y se dedicaba a la hostelería, regentando su propio catering, Sixxens. Además, estaba casada con Antonio Matos, destacando su complicidad en sus redes sociales.

Unidos desde el 2008 en una boda idílica

Caritina y Antonio Matos daban el 'sí quiero' en Ibiza en una ceremonia con más de 500 invitados, que incluían nombres como Nieves Álvarez, Naty Abascal, Vicky Martín Berrocal, Ana Rosa Quintana o Fonsi Nieto. "16 años!!!! Y 16000 millones de veces te volvería a elegir para recorrer este camino juntos!!! Te quiero", escribía ella en una publicación el pasado julio para celebrar su aniversario. La pareja tenía dos hijos, Pedro y a quien apodaban como Mini Cari. De hecho, en la biografía del perfil de Caritina figura: "Madre de Pedrito y Mini Cari, loca por Matos y feliz con @sixsensbycari”, se describía en la biografía de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con unos 50.000 seguidores.

Su fe religiosa salvó su matrimonio

La hija de Carlos Goyanes era una gran creyente y contó públicamente como un retiro de Emaús salvó su matrimonio: "Hice 25.000 cursos de mindfulness, de yoga, de todo… pero nada de eso me servía, seguía con la misma ansiedad, nervios, estrés, gritos. Tenía un matrimonio vacío. Llegaba a casa y me ponía a trabajar o a ver una serie para no pensar…". contó al canal 'Mater Mundi TV'. Su desesperación era tal, que un amigo le aconsejó ir a Emáus, lo que supuso un antes y un después. "Ahora sí está Dios en nuestro matrimonio", confesó. Además, explicó que en el pasado ella "justificaba en lo que fallaba, tanto en el trabajo como en el matrimonio, y la culpa era siempre del otro o justificaba mi comportamiento".

Matos y sus hijos también acompañaban a Caritina a sus retiros. De hecho, en una imagen subida en agosto de 2022. Goyanes mencionó a una parroquia definiéndolo como "un viaje inolvidable". También, el verano pasado, ella escribía: "Y 15 años mas tarde aquí estamos en el mismo sitio! Y como cada año ( sobre todo los últimos) te digo lo mismo @tonimatss te elegiría una y mil veces solo doy gracias a Dios cada día por todo por lo bueno pero también por lo malo que aunque a veces ha sido doloroso nos ha enseñado lo que de verdad importa y a poner a Dios en el centro de nuestro matrimonio".

La triste despedida de Caritina Goyanes ha tomado desprevenidos a todos los miembros de su familia, quienes ahora se dirigen al Tanatorio De San Pedro de Alcántara.