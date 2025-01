La emotiva carta de Carla Goyanes a su hermana Caritina: "¡Qué pena haber descubierto tan tarde todo el bien que hiciste a tanta gente!"

Tan solo veinte días después del fallecimiento de Carlos Goyanes, la familia volvía a vestirse de luto tras conocer la muerte repentina de Caritina, la hija mayor del empresario y de Cari Lapique. La revista "¡Hola!" reconoce en su número de hoy miércoles, 29 de enero, a título póstumo a la chef como una de las estrellas del año, junto a otras como la Princesa Leonor, Ana Rosa Quintana, el chef José Andrés, Dabiz Muñoz o Ilia Topuria. Con motivo de este homenaje, su hermana Carla Goyanes le ha dedicado una emotiva carta reconociendo cada una de las facetas de Cari.

Carla comienza su mensaje reconociendo que en estos últimos cinco meses siente que es Cari quien, desde el cielo, da fuerzas a la familia para seguir adelante. Habla de cómo están los hijos de la fallecida ensalzando su madurez y destacando que "¡estarás feliz y orgullosa de ver que, pese a que todos los días te echamos de menos, tus hijos están siendo supermaduros, responsables y están rodeados de amor!".

Éxito rotundo de las recetas de Caritina por Jesús Mariñas larazon

Además reconoce la labor que gracias a su fe Caritina hizo con los que más lo necesitaban: "¡Qué pena haber descubierto tan tarde todo el bien que hiciste a tanta gente y lo que les reconfortaste cuando lo necesitaban, con ese acercamiento a Dios! No hay lunes que no me llame alguien, tras un retiro, para decirme que qué bonito hablan de ti".

"Eras una mujer generosa, positiva y optimista, de fuertes convicciones, apasionada, buena y con una gran capacidad para perdonar. Organizadora nata, valiente, luchadora, un poco mandona también, con un fuerte carácter cuando hacía falta y una mano izquierda envidiable. Defensora de su familia y amigos. Eras todo corazón", son algunos de los calificativos que Carla le dedica.

La misiva termina con la firme promesa de cuidar a su madre y a los hijos de su hermana.