El emotivo homenaje de Víctor Manuel a su hija en el Festival Starlite

Éxito absoluto deVíctor Manuel en su concierto de este fin de semana en el Festival Starlite de Marbella, con un especial homenaje a su hija, la actriz Marina San José, presente en el lugar a la que dedicó la canción que compuso expresamente para ella, “Nada nuevo bajo el sol”. Sobre el escenario, al lado de su padre, su hijo, el músico David San José, que forma parte del equipo de su progenitor desde hace años.

Marina San José Instagram

Víctor, dirigiéndose a Marina y al público en general, desveló que “una tarde llegó mi hija del colegio, yo estaba componiendo y me soltó: “oye, ¿tú me has escrito alguna vez una canción?”. Le conteste: si, bonita, una que canta tu madre, “Niña del agua”, y aparece en su disco “La puerta de Alcalá “. Y mi hija me respondió que “era muy pequeña entonces. Me refería a que si me has escrito algún tema más actual”, y a los pocos días le escribí otra canción, “Nada nuevo bajo el sol”, que hoy le dedico con todo mi amor. Cuando ella la escucho por primera vez le gustó mucho…”

El veterano artista celebra este año su medio siglo de carrera profesionalcon la gira “La vida en canciones”, y en Marbella, entre otros, asistieron a su concierto, Paula Echevarría, Pedro J. Ramírez y su esposa, Cruz Sánchez De Lara, Fernando Martínez de Irujo y la productora Mónica Bacardí.