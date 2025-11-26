El emotivo posado navideño de Cristina Pedroche realizado por su hija: "Cada vez me gustan más estas fechas"

Ya es Navidad en miles de hogares de nuestro país. Desde principios de noviembre, los famosos ya han inaugurado la temporada navideña, presumiendo en redes de su la decoración de sus hogares. La última celebritie en montar en el árbol ha sido Cristina Pedroche, que afronta sus fiestas más especiales tras el nacimiento de Isai, su segundo hijo, en julio de este año.

Un posado muy especial

En chándal y de lo más sonriente, la presentadora de "Las Campanadas" de Antena 3 ha compartido en Instagram, donde acumula más de 3 millones de seguidores, su primer posado navideño de este 2025. En las fotografías, tomadas por su hija Laia, Pedroche aparece frente al bonito árbol de Navidad de su salón y junto a un gran Papa Noel.

"Pues ya estamos todos. encima las fotos me las ha hecho mi Pitaya. Creo que cada vez me gustan más estas fechas", confiesa emocionada en su última publicación de Instagram. La pequeña, de dos años, ha ejercido de fotógrafa de su madre.

Pistas del vestido de Las Campanadasl

Cristina Pedroche ha vuelto este mes de noviembre al trabajo tras el nacimiento de su hijo Isai en verano. La de Vallecas se encuentra inmersa en la preparación de "Las Campanadas", sus compromisos laborales y su maternidad por partida doble. Pese al hermetismo de su estilismo de este año para despedir el 2025 en la Puerta del Sol, el secreto mejor guardado del fin de año que se ha convertido ya en una tradición, Josie ha dado algunas pistas del look de Cristina Pedroche para este año. "Doce campanadas, doce uvas, doce vestidos, doce años...", deslizó el diseñador. Esta cifra, según las palabras del estilista, será el eje principal del diseño.

Vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2024 Cristina Pedroche / Instagram

El año pasado, Cristina Pedroche rompió moldes con un estilismo confeccionado con su leche materna. El diseño, con forma de "menina" y cargado de simbolismo, volvió a convertirse en el tema más comentado de Las Campanadas. A un mes para Nochevieja, todas las miradas vuelven a estar en la presentadora, que dará la bienvenida al próximo año por duodécimo año consecutivo y el primero tras dar a luz a su segundo hijo, Isai. ¿Homenajeará de nuevo a la maternidad con su estilismo?