Cristina Pedroche se defiende de las críticas sobre su maternidad: "Me molesta que la gente diga que no puedo hablar de conciliación"

Cristina Pedroche ha vuelto al trabajo este noviembre después de haber dado a a luz el pasado mes de julio a su segundo hijo, Isai. Además de sus compromisos televisivos, la presentadora ha presentado esta mañana su nueva línea de calzado Barefoot con la firma Joma en Madrid. Allí, la de Vallecas no ha dudado en defenderse delas críticas que recibe sobre su maternidad.

Dolida por los comentarios

Hace tan solo unos días, Pedroche confesaba sentirse "saturada y sobrepasada" por momentos desde que tiene dos bebés. "Hay días que no puedo más. Esta mañana iba en el coche, y eso que no me gusta conducir con los niños porque me pongo nerviosa -normalmente me lleva mi padre-. He ido muy nerviosa y ya he estado torcida en mi clase de pádel, aunque luego he remontado. Además, después he intentado grabar unas cosas en casa y es imposible con dos niños. ¿Cómo lo hace la gente?", se preguntaba en un vídeo la presentadora. Sus palabras provocaron un sinfín de comentarios y algunos usuarios consideraron que sus problemas eran de persona "privilegiada".

Esta mañana, tras el revuelo, la presentadora ha confesado que "me molesta" los comentarios negativos que recibe porque "me dicen que mi maternidad no es real, pues... yo creo que en eso estamos, intentando que todas las maternidades sean reales". Defendiéndose de las críticas, ha revelado que, a pesar de tener "más medios, no tengo cuidadoras, no tengo niñera, no tengo gente que me ayude, solo tengo a mis padres porque yo lo decido".

Cristina Pedroche Gtres

Pedroche ha insistido en que, a pesar de su posición, "eso no significa que a mí me duela menos irme a trabajar que a otra madre". Por ese motivo, la de Vallecas utiliza su altavoz para dar voz a todas las madres, ya que considera que "hay que cambiar, el futuro de la sociedad se basa en la maternidad y tenemos que cuidar a las madres porque podemos cuidar a los padres también, por supuesto, pero al final, las madres es que tenemos una cosa innata".

"Me molesta que digan que yo por tener más recursos y otro tipo de vida, me duele menos. Pues no, me duele también y es que... cómo se mide el dolor, es injusto eso", ha expresado Pedroche, cansada de las críticas. "No me puedo quejar de mi conciliación porque yo soy una privilegiada y yo tengo un trabajo que me apasiona y voy solo unas horitas, pero me molesta que la gente diga que no puedo hablar de conciliación y denunciarlo cuando creo que también estoy dando voces a otras madres", ha zanjado sobre el asunto.

Su deseo para 2026

Inmersa en la preparación de Las Campanadas, Cristina Pedroche ha desvelado cuál es su deseo para 2026. La presentadora quiere casarse con Dabiz Muñoz por la iglesia y espera que "ojalá" sea el próximo año.