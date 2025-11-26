Estas son las portadas de las revistas del corazón: la Reina Sofía recibe el Toisón de Oro y María Palacios, mujer de Lequio, cuenta la verdad de su despido

Esta semana, la Reina Sofía es la gran protagonista de las revistas del corazón por haber recibido el Toisón de Oro. "Semana", "¡Hola!" y "Lecturas" llevan en portada a la madre de Don Felipe VI y el homenaje histórico que recibió a manos de su hijo por el 50 aniversario de la democracia en nuestro país. Tras la imposición de esta insignia, Doña Sofía reunió a gran parte de su familia, incluido Don Juan Carlos, el sábado en El Pardo, para celebrar su Toisón de oro.

La revista "Semana", además, desvela en exclusiva el ingreso de Antonio Resines en la UCI este mes de noviembre, motivo por el que ha tenido que cancelar sus compromisos profesionales. El actor ya ha recibido el alta y se encuentra en casa tras unos días en el hospital. Belén Esteban, en portada, celebra la condena de Toño Sanchís.

La otra gran protagonista del quiosco semanal es María Palacios, mujer de Alessandro Lequio. La comunicadora, que siempre se ha caracterizado por ser "la reina de silencio" y estar apartada del foco mediático, concede su primera entrevista a "¡Hola!" tras el despido del conde italiano de Mediaset. "Nunca ha sido ni juzgado ni condenado. Ni por malos tratos ni por ningún otro delito", sentencia Palacios en el medio citado. Y añade: "Estamos viviendo estos días con preocupación, rabia y con una sensación de que se nos ha colocado en una posición injusta y estigmatizante a toda la familia y, por supuesto, a nuestra hija, que ayer ya nos estaba preguntado qué significa la palabra 'maltratador'".

La baja médica de Buenafuente y el círculo íntimo de Rosalía, también protagonizan la portada de la revista "Lecturas" junto a la Reina Sofía. Además, la "tensión familiar" en el primer cumpleaños de Alma, la hija de Anabel Pantoja.

La revista "Diez Minutos" lleva en portada a Aitana y Plex, que dan un paso más en su relación. La pareja estaría planeando mudarse juntos en 2026, según el medio citado.