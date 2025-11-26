Anabel Pantoja, tajante sobre las presuntas tensiones del cumpleaños de su hija: "Que hablen"

Alma, la hija de Anabel y David, cumplió el pasado domingo 23 de noviembre su primer año. En esta fecha tan señalada para la influencer y David, la pareja organizó un fiestón por todo lo alto para conmemorar el aniversario de su bebé. Entre los invitados, Merchi Bernal, Isa Pantoja y Belén Esteban, entre otros rostros conocidos.

Isa Pantoja y Asraf Beno en el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja Gtres

Anabel Pantoja reunió a su círculo más cercano para celebrar el cumpleaños de Alma y, tras la felicidad inicial de la velada temática, ahora han salido a la luz las supuestas tensiones entre David Rodríguez y su suegra, Merchi Bernal. Según Luis Pliego, director de la revista "Lecturas", "no se hablan, se esquivan".

La respuesta de Anabel Pantoja

Tras el revuelo, Anabel Pantoja ha roto su silencio ante las cámaras. Con aparente tranquilidad, la sobrina de la tonadillera ha hecho frente a las últimas informaciones sobre el cumpleaños de su hija ante los micrófonos de Europa Press. "No te preocupes mi vida, no pasa nada. Yo te entiendo, pero igual que yo te entiendo, tú me entiendes a mí, ¿no? Pues no voy a entrar en nada, mi amor. Que hablen. Yo estoy muy feliz. Mi niña ha cumplido un año, ¿sabes? Pues ya está, ya está", ha afirmado la influencer al ser preguntada por la supuesta mala relación de su pareja y su madre.

Merchi, madre de Anabel Pantoja, y Álvaro Cuenca, su compañero de baile en "Bailando con las estrellas" Gtres

"Muchas gracias. Yo estoy muy bien siempre. Cuando tengo malos días, como todo el mundo los tiene. Ya está, pero hemos tenido un cumpleaños maravilloso", ha asegurado Anabel, zanjando así con los rumores.

La nueva vida de Anabel en Madrid

Desde hace unos meses, Anabel Pantoja se encuentra afincada en la capital por motivos profesionales. La hija de la tonadillera fichó como una de las participantes estrella de "Bailando con las estrellas", concurso del que se convirtió en finalista el pasado sábado. A punto de finalizar este reto televisivo, la influencer continúa inmersa en sus clases de baile, que le ocupan gran parte de su día. Su madre se ha convertido en uno de sus grandes apoyos durante la semana en Madrid, y vuelve a Sevilla los fines de semana, cuando llega David de Córdoba para reencontrarse con Anabel y su hija. El fisioterapeuta tiene su trabajo en Córdoba y ahora, durante el proyecto televisivo de la influencer, vive a caballo entre su ciudad natal y Madrid.