María Palacios rompe su silencio: "Alessandro Lequio nunca ha sido ni juzgado ni condenado"

María Palacios protagoniza la última portada de la revista "¡Hola!". La esposa de Alessandro Lequio toma la palabra por primera vez tras el sonado despido de Alessandro Lequio de Mediaset tras el reportaje de Antonia dell' Atte en "El País" del pasado mes de octubre en el que hablaba de los presuntos malos tratos del conde italiano durante su matrimonio. La pareja estuvo casada desde 1987 a 1991.

María Palacios sale en defensa de Lequio

El 19 de diciembre, Alessandro Lequio era despedido de Mediaset, después de casi 30 años en televisión. La noticia causó un gran revuelo y su esposa, María Palacios, que siempre ha estado en silencio alejada del foco mediático, rompe su silencio una semana después del cese del italiano de la cadena.

La comunicadora asegura que Alessandro Lequio "nunca ha sido ni juzgado ni condenado. Ni por malos tratos ni por ningún otro delito". Sobre las acusaciones de Antonia Dell'Atte, exmujer del italiano y madre de su primer hijo, señala: "Es muy importante señalar que entre enero de 1991, cuando se separaron, y el 2001, es decir, diez años, (Antonia) jamás insinuó, mencionó ni denunció a Alessandro por este tema, ni públicamente ni en los juzgados".

Después de 26 años en silencio, manteniéndose al margen públicamente de la vida de Lequio, Palacios explica que "yo no hablo desde el rencor ni desde la venganza. Hablo desde la vida compartida, desde la experiencia diaria, desde la libertad de una mujer que jamás ha sentido miedo en su propia casa. Yo no soy víctima, ni mucho menos cómplice. Soy una mujer libre, independiente y muy amada. La verdad no debería depender de quién grita más fuerte, sino de quién vive lo que dice. Y yo lo vivo. Cada día. Cada año. Cada momento de estos 26 años en los que jamás hubo sombra de violencia.".

María Palacios y Alessandro Lequio Gtres

Una de las declaraciones más impactantes de su entrevista es la referida a su hija en común, de nueve años. Según Palacios, están viviendo estos días "con preocupación, rabia y una sensación de que se nos ha colocado en una posición injusta y estigmatizante a toda la familia y, por supuesto, a nuestra hija, que ayer ya nos estaba preguntando qué significa la palabra maltratador".

La reacción de Ana Obregón

María Palacios ha desvelado que Alessandro Lequio "ha recibido el cariño inmenso de todos sus compañeros" y de Ana Obregón, su expareja y madre de su segundo hijo. "Está indignada. Ahora la llama encubridora, pero también recuerdo que hemos comido juntos los cuatro, Alessandro, Antonia, Ana y yo. Fue en Turín, en el año 2015, y estábamos los cuatro como si nada hubiera pasado. Por eso no me cuadra absolutamente nada", sentencia.