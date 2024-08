El enfado de Céline Dion con Donald Trump por el uso "no autorizado" de una de sus canciones: "En serio, ¿esa canción?"

'My Heart Will Go On', la famosísima canción que encumbró a la meca a Céline Dion, ha sido utilizada antes de que Donald Trump apareciera en el escenario en un mitin en Bozeman, Montana, este viernes, según ha recogido la BBC, lo que no le ha gustado a la cantante. En un comunicado publicado en X (la red social antes conocida como Twitter), el equipo de Dion ha manifestado que ella no "apoya" el uso de la canción.

El texto ha comenzado: "Hoy, el equipo de gestión de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc, se dieron cuenta del uso no autorizado del vídeo, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando 'My Heart Will Go On' en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana". Posteriormente, los representantes han agregado: "De ninguna manera se autoriza este uso y Céline Dion no respalda este ni ningún uso similar... Y en serio, ¿esa canción?", ha concluido.

Céline Dion: a la cola

Céline Dion no ha sido la primera: a su desautorización, ya se suma una extensa lista de artistas y bandas que se han quejado anteriormente de que Trump utilizara sus canciones en actos de campaña. Durante un mitin en Dakota del Sur en enero, el candidato republicano escogió la canción 'Please, please, let me get when I want', de la banda 'The Smiths', provocando el enfado del guitarrista Johnny Marr, coautor de la canción. El artista recurrió a las redes sociales para asegurar que "nunca en un millón de años" habría pensado que esto pudiera suceder.

Steven Tyler, de Aerosmith, ha sido otro de los cantantes descontentos con el magnate: en 2018 envió unas cartas al por entonces presidente reclamándole que dejara de reproducir las canciones de la banda en sus mítines. Este mismo paso lo repitieron 'The Rolling Stones', que advirtieron en 2020 medidas legales si Trump volvía a emplear 'You can't always ges what you want' en sus presentaciones políticas, y Rihanna, después de que Trump escogiese su tema 'Don’t Stop The Music' para un evento en Tennessee. También han expresado su desacuerdo Neil Young y Elton John.