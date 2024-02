El enfado de Elena Tablada al enterarse en directo que Javier Ungría irá a ‘Supervivientes’

Después de hacerse muchas cábalas sobre los posibles concursantes de ‘Supervivientes’, desde la cadena ha ido desvelando los primeros nombres de sus fichajes estrella. La primera confirmada oficial es Arantxa del Sol, que se lanza a la aventura en Honduras junto a Javier Ungría. El exmarido de Elena Tablada y padre de su segunda hija también saltará desde el helicóptero , como así se desveló en ‘De viernes’. La diseñadora estaba en plató cuando se dio la gran noticia en riguroso directo, lo que le pilló en shock. Así, no tuvo tiempo para medir sus palabras y terminó por decir simplemente lo que pensaba al respecto.

Elena Tablada no sabía a lo que se iba a enfrentar cuando se sentó en el plató de Santi Acosta y Bea Archidona. Acudía en calidad de invitada para promocionar su próximo trabajo en televisión, poniendo ritmo a la vida en ‘Bailando con las estrellas’. Pero ya que estaba en plató, quisieron aprovechar la oportunidad de conocer su primera reacción al fichaje de su exmarido por ‘Supervivientes’, en medio de la eterna guerra que mantienen por la custodia de su hija. Como cabría esperar, la reacción no ha sido del todo buena. Y es que ella tiene muchos reproches en la recámara y entendió que era el momento oportuno para lanzárselos.

“No sabía nada de esto, me he enterado hoy, me hubiese gustado enterarme por él, ya que tenemos una hija en común”, ha acertado a decir en un primer momento Elena Tablada al recibir la noticia. Ahí ya ha colado el primer reproche, por la falta de comunicación existente ahora entre ambos, que incluso les impide tratar temas tan relevantes como este para su hija. Y es que no hay que olvidar que está anunciando que viajará a Honduras sin billete de vuelta y que podría pasar más de tres meses lejos de casa. Pese a ello, la diseñadora se queja de que “media hora después de que salió en la prensa me mandó un mail. El otro día nos vimos el martes para intentar llegar a un acuerdo, y tampoco mencionó lo del concurso. Son cosas que se deben hablar entre padres”, recrimina.

Pero sus reproches no terminan ahí: “Él me decía que quería pasar más tiempo con su hija, pero aquí se ven las prioridades de cada uno, yo en ‘Bailando con las estrellas’ firmé que mis horas de ensayo tenían que coincidir con las horas escolares de mis hijas”. Algo que será complicado en el caso de Javier Ungría en ‘Supervivientes’. Aun así, Elena Tablada ha sabido sacarle el lado positivo a este inesperado revés: “Estoy muy contenta, porque esto significa que voy a estar mucho más tiempo con mi hija”. Pese a ello, no se despide sin un último dardo envenado: “El ir aquí creo que va más por fama que por necesidad, por esa fama que dice que no le gusta. Me debería temer él, pero yo no”. Con todo ello, ¿lo verá en televisión? Ella responde sin problema: “Sigo mi concurso y lo sigo los sábados cuando llego por la adrenalina que llevo, pero no veo la televisión”, deja bien claro que no tendrá ocasión.