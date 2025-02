Esmeralda Moya no aguanta más: “Es muy duro, el momento más terrible de mi vida”

Esmeralda Moya se ha ganado el cariño del público por sus numerosos papeles en televisión, pero desde hace un tiempo está atravesando adversidades. Ha permanecido un poco alejada del foco mediático, aunque su actividad en redes sociales le mantiene siempre en contacto con sus fieles seguidores. Esos con los que ha querido ahora sincerarse y confesar que está pasando por uno de los peores momentos de su vida. No está siendo nada fácil para ella. Ya habló hace dos años sobre la difícil postura que le ha tocado adoptar ante la enfermedad de su padre, que padece Parkinson desde hace siete años. Está volcada en él y en que no le falte de nada y cubrir todas sus necesidades.

Esmeralda Moya Victor J Blanco GTRES

Un sacrificio muy duro, del que ha querido desahogarse con sus fans: “Para espantar la soledad… Desde aquí abrazo a todas las personas que están pasando momentos duros y difíciles como los que estoy viviendo yo”, ha comenzado a escribir Esmeralda Moya, al buscar refugio en sus seguidores de Instagram. Un escrito que centra su atención en su padre, a quien sostiene la mano con firmeza como muestra en un vídeo sobre el que ha dejado un contundente mensaje a modo de promesa: “Siempre juntos, papá, jamás te soltaré. Lo prometo de aquí a la eternidad”. Dicho esto, la actriz ha procedido a hablar sobre sus sentimientos en tan complicada situación, al sentirse desbordada a veces por sus emociones.

“Es muy duro, el momento más terrible de mi vida, pero seguimos luchando”, detalla Esmeralda Moya, tratando de dejar claro que no le flaquean las fuerzas, aunque a veces sí los ánimos. “Agradezco a todas las personas que están a mi lado, a mi madre, mi marido, mis hijos que son mi refugio, mi vida entera. A mi legión de amigos que están a mi lado, las que están a cualquier hora al otro lado del teléfono, a las que sacan siempre hueco para llamarme, para verme y abrazarme, a las que me dan la mano y no me sueltan, en definitiva, a mis amigas y mi familia bonita”, agradece la intérprete de ‘En tierra de lobos’ o ‘Los Protegidos’.