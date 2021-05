Esmeralda Moya recibe el alta hospitalaria con su bebé en brazos

Hace tan solo seis días que la actriz anunció en su cuenta de Instagram que había sido mamá de su segunda hija. “Se adelantó el regalo de nuestra vida, Amalia ya esta aquí. Completamos nuestro team con nuestra pequeña princesa”, escribía Esmeralda Moya.

Hoy y tras una semana ingresada, ha recibido el alta hospitalaria. Esmeralda ha abandonado el Hospital Gregorio Marañón con su pequeña en brazos, ambas en perfecto estado, para descansar en casa y presentar a Bastián a su nueva hermanita. Y de esta manera lo ha comunicado a los fans, a través de sus redes sociales:

“Después de una semana ingresada vuelvo a casa. Como una rosa si, señor@s, porque llegué un poquito malita y he tardado una semana en ponerme buena. Quiero dar gracias a TODO EL EQUIPO DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN por cuidar de mi y de mi hija, por los abrazos, por los ánimos, por el cariño y por el apoyo. Ha sido una semana complicada pero me siento tan agradecida que no me acuerdo de lo malita que he estado, me quedo con el amor y con el equipo que me ha atendido que ha sido maravilloso. Gracias a mi marido que no me ha soltado la mano ni un segundo, es mi alma gemela y la persona que sé que daría la vida por mi, me lo ha demostrado desde el primer día y esta vez más que nunca. Ahora a celebrar el cumple de mi Bastian”.

Una bonita foto de ambas que ha recibido ya casi 10.000 likes.