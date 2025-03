El espejo del alma: Terelu suspende sin su maquillaje salvador

La presentadora y colaboradora de TVE ha sido el centro de atención, no solo por su participación, sino por los presuntos privilegios que ha disfrutado. ¿A quién le sorprende que pueda salir a fumar a la esquina mientras el resto se queda en la selva? Belén Esteban no dudó en destapar este «escándalo», comentando que Terelu llega oliendo a tabaco, como si esto fuera una pasarela de fama.

Pero eso no es todo. Su salud ha estado en el ojo del huracán tras un episodio de mareos en una prueba. Y, claro, las críticas no se hicieron esperar. La siempre afilada Carmen Lomana ha apuntado que «está machacada» y que los 60 años son el momento de enfrentarse a las claras consecuencias de la vida descontrolada: demasiados brindis y cigarrillos como si no hubiera un mañana.

Visibles signos de envejecimiento

Por si acaso pensaban que Terelu iba a frenar, ¡sorpresa! La hija de María Teresa Campos firmó un contrato que le permite fumar en el concurso, como si se tratara de un privilegio divino en medio de la jungla.

Aún con un maquillaje digno de una diosa, la realidad es que, sin él, los signos de envejecimiento se exhiben sin pudor. Beatriz Estébanez, médico estético en Clínica Menorca, revela que la flacidez está cobrando factura, gracias a los estragos de la menopausia y la falta de colágeno. Y ya sabemos cómo le gusta a Terelu evitar los tratamientos estéticos, apostando siempre su arsenal de maquillaje.

Desde el ojo clínico de la Medicina Estética, podrían darle un empujón con inductores de colágeno para recuperar esa tensión perdida. ¿Y qué tal unos hilos tensores espiculados y relleno en la fosa preauricular? ¡Menuda transformación!

Además, un Skin booster podría regalarle a su piel esa hidratación y luminosidad que grita por ayuda. Así tendría un doble tratamiento, tanto de adentro hacia afuera, como si estuviera preparándose para un nuevo capítulo de su vida.

Por otro lado, las pestañas postizas son otros de sus secretos. En la isla no tiene acceso a ellas por lo que tiene que mostrar su imagen natural, sin esos detalles que le aportan un aire deslumbrante. Un reto que la pone en la mira de las críticas, además de recordar la importancia de la apariencia cuando se vive bajo un ojo constante.