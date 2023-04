La esperanza de Javier Rigau: el juicio sobre la herencia de Gina empieza el miércoles 19

Los conflictos familiares y las contiendas legales entre el primogénito de Gina Lollobrigida, Andrea Milko Skofic, y el asistente Andrea Piazzolla, por la controvertida herencia de la actriz, tendrán su primera acometida judicial en los tribunales italianos el próximo miércoles 19 de abril. Así lo ha sabido en exclusiva LA RAZÓN, a través del que fue esposo de la artista, Javier Rigau.

De esta manera, la corte judicial italiana se pronunciará sobre «el delito de circunvención de incapacidad» que la familia de la actriz interpuso como primera medida para impugnar un testamento millonario que establecía que la mitad de los bienes de la actriz era para su hijo -según la ley italiana- y el otro 50 por ciento para Piazzolla, el hombre que la había acompañado durante sus últimos años.

Pues bien, según Javier Rigau: «Se dan las tres circunstancias para que esta sentencia sea favorable para la familia de Gina. Las que marca la ley: ella tenía debilidad mental y persuasión de la mente, había sido apartada de sus seres queridos y así depredada económicamente. Todo esto es suficiente para impugnar el testamento del que se ha aprovechado un delincuente como es Piazzolla».

Según el que fue esposo de la actriz, «nadie puede entender cómo alguien, que a preguntas del juez dijo tener un curso de mecánica como estudios, ha podido ser nombrado administrador único de los bienes de Gina. Él se quedó con tres apartamentos en Mónaco, en el edifico Chateau Perigot II y valorados en dos millones, que los vendió. Es una vergüenza, apartó a la abogada Julia Zitanni del lado de Gina para vender la villa de la Appia Antica de Roma. Adujo miles de artimañas: que esta mujer era lesbiana, que el nieto de Gina era gay y hacia porno… en fin, una serie de despropósitos que van a caer por su propio peso y acabará poniendo a Andrea Piazzolla en la cárcel».

El dinero que desapareció

Según el periódico italiano «Il Corrière della Sera», Gina abrió una cuenta en Panamá en 2014, donde depositó la cuantiosa suma de dinero que recaudó en una subasta de sus joyas y algunos objetos de valor. Sobre este aspecto Javier nos asegura: «Hace justo diez años, en mayo, se tasaron las joyas de Gina en un millón y medio de dólares. Yo hablé con la señora a las que se las dio para vender. Pues bien, la gran mentira que se dijo es que el dinero de las joyas iba para ser donado para la investigación de las células madre. Está comprobado que esta donación nunca se realizó. Lo que sí se hizo es que «una mano negra» transfirió ese dinero a una cuenta de Panamá. Ahí es donde hay que investigar».

Según se ha publicado, la empresa Bewick Internacional Inc abrió una cuenta en Panamá, fechada en 2014, cuya única beneficiaria era Gina Lollobrigida. Todo esto poco antes de que desaparecieran, misteriosamente, casi cuatro millones de euros del banco del Principado de Mónaco. En teoría, era en esta entidad bancaria donde la actriz guardaba el dinero que recaudó tras la subasta que hizo de las joyas. De este modo, esta suma de dinero, según medios italianos, podría haber sido trasladada al paraíso fiscal de Panamá. Rigau tiene muy claro quién transfirió el dinero.

Javier y Gina contrajeron matrimonio en régimen de separación de bienes y con capitulaciones que garantizaban la no sucesión patrimonial entre cónyuges. «A mí no me corresponde nada. Pero estoy ayudando al hijo de Gina a que recupere lo suyo. Ellos son mi familia italiana. Vienen a menudo a mi casa de la Costa Brava y estoy en deuda con Milko. Él siempre me aceptó cuando nos presentó su madre. Si hubiera sido al contrario, yo nunca hubiera aceptado que mi madre tuviese un marido tan joven. Pero Milko decía que veía a su madre feliz y que todo lo que fuera bueno para ella, era bueno para él. Así que voy a ayudarle a que recupere lo que es suyo de la herencia».

Un regalo para la familia

Rigau asegura que el tiempo que Gina estuvo ingresada en la clínica privada Pío XI fue un regalo para toda la familia. «Allí la abandonaron como si fuera un despojo. Pero yo tengo que dar las gracias a quien lo hizo porque eso me permitió recuperarla, despedirme de ella. Agarrándome muy fuerte de la mano me dijo: «Lo siento», a la vez que me guiñaba numerosas veces el ojo, haciendo así presente un ritual particular que teníamos entre nosotros».

Todo esto y mucho más lo contará Javier en un libro, que ya comenzó en el año 2013 sobre Gina: «Ya está muy avanzado, pero quiero publicarlo cuando acabe todo el proceso judicial y pueda transcribir la sentencia condenatoria y dejar el nombre de la que fue mi esposa en todo lo alto. La finalidad de este libro será restituir su buen nombre en Italia. No se merecía este final, así que ahora contaré su verdad».