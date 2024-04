Insolvencia: Daniel Sancho no pagará si es culpable

El próximo martes 9 de abril dará comienzo el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia, que ya se postula como uno de los más mediáticos en España de los últimos años. Está previsto que el proceso se prolongue cerca de un mes, hasta el 3 de mayo, cuando finalmente se decida si el hijo del actor Rodolfo Sancho es o no culpable de los tres delitos que se le imputan: asesinato premeditado de Edwin Arrieta, el ocultamiento de su cuerpo y la destrucción de su pasaporte. Cabe recordar que el joven chef se enfrenta a una pena de muerte, aunque su defensa se muestra optimista en este sentido y recuerda que hace tiempo que la capital no se aplica en el país, sobre todo si se trata de ciudadanos extranjeros condenados.

Esta misma semana, además, se daba a conocer un detalle que podría jugar en favor de Sancho de cara a su juicio. La Corte provincial de Koh Samui ha rechazado la comparecencia telemática de los padres de la víctima al arranque del proceso, una declaración que en su día solicitó la acusación y el despacho de Juan Gonzalo Ospina, que trabaja como co-acusación junto a la Fiscalía. La intención era que pudieran «defender y explicar quién era Edwin, porque ellos sí lo conocen de primera mano. Desde el primer momento se ha calumniado e injuriado a Edwin, y no vamos a permitir que en ningún momento del procedimiento se digan cosas que no son ciertas», tal y como el equipo del letrado español explicó en una rueda de prensa.

Ospina explica a LA RAZÓN los motivos por los que la Corte ha rechazado la comparecencia telemática de los padres de Arrieta: «Alegan la diferencia horaria y que no tienen recursos telemáticos para realizar la video conferencia, pero el tribunal, muy simpático, ha ofrecido dos alternativas. Una, que aportemos toda la documentación que los padres iban a ratificar para tenerla en consideración; y la otra es que alguien cercano o con relación de afectividad pueda declarar». Sin embargo, todavía «no hemos decidido si alguien va a declarar por ellos o no. Aún no lo sabemos».

Otra de las razones por las que la acusación consideraba importante la declaración de los padres de Arrieta en el juicio era que ellos mismos explicaran al tribunal la «deplorable» situación económica que sufren desde que su hijo murió. El cirujano era la principal fuente de ingreso para toda la familia y su testimonio es clave a la hora de exigir a Sancho su responsabilidad civil, es decir, una indemnización económica.

Sin embargo, el abogado Ospina reconoce a LA RAZÓN que ni su equipo ni la familia tienen fe en que el supuesto asesino haga frente al pago que finalmente se le imponga. «Sabemos que va a ser de cobro imposible o seguramente no será totalmente cobrada porque Daniel Sancho es insolvente. Independientemente de lo que sabemos que jurídicamente nos corresponde, somos conscientes de que la cantidad solicitada es de difícil cobro», lamenta el letrado.

Pese a la probable ausencia de los padres de Arrieta en el juicio, Ospina se muestra optimista y asegura que «el hecho de que no vengan a declarar no cambia el rumbo de la estrategia». Acreditarán con documentos todo aquello que pensaban explicar ante el tribunal, aunque resulta imposible plasmar en un informe «el lado humano» de la pérdida de un hijo que querían hacer ver con su testimonio.

Sobre la cuantía de la indemnización, desde el despacho de Ospina indican que «es muy difícil cuantificar cuánto cuesta la vida de un ser querido. Nos ajustaremos al baremo que tenemos en España, y también tendremos en cuenta el nivel económico del país en el que nació Edwin, que en este caso es Colombia. Él era el motor económico de la familia. Tanto sus padres como su hermana vivían de los ingresos económicos que tenía Edwin, y hoy su situación es muy complicada».

El acusado, tranquilo ante su juicio

A pocos días de que sea juzgado por el supuesto asesinato premeditado de Edwin Arrieta, entre otros delitos, el cocinero español habló desde la cárcel de Koh Samui y se mostró muy tranquilo y seguro de que la sentencia final será favorable para él.«Estoy convencido de que me van a absolver, actué en defensa propia», declaró a la agencia Efe. En esa misma conversación, Sancho también manifestó el ambiente «amable» de la prisión en la que se encuentra: «Nos tratan bien y no hay ningún tipo ni de violencia ni de drogas».