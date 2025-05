El incidente doméstico que arruina a Ágatha Ruiz de la Prada su nuevo hogar

Ágatha Ruiz de la Prada vive en una auténtica noria de emociones. Los últimos meses han sido especialmente convulsos para ella, después de que tuviese un traspiés hablando sobre gitanos, ofendiendo a la audiencia. De esta polémica surgió su novio, José Manuel Díaz Patón, al menos sí como personaje público, pues durante los tres años que salieron se mantuvo a la sombra. Su salto a la fama fue controvertido, tanto que terminaron rompiendo, con ella con muchos líos de casa, con mudanzas y acomodos en su nuevo hogar.

Una tarea que le está dando demasiados quebraderos de cabeza. Tanto, que ha tenido un percance por culpa de las lluvias que han barrido Madrid estos días. Su nueva residencia se ajusta más a sus necesidades, aunque la mansión que siempre ha sido el símbolo de su poder nunca será reemplazada. En su casa de siempre era feliz y en la nueva está sobreviviendo como buenamente puede, pues los desperfectos que se le han presentado le han trastocado los planes, como así reconocía durante su último acto público.

Ágatha Ruiz de la Prada nos cuenta el problema que ha tenido en su nueva casa Europa Press

El incidente casero de Ágatha Ruiz de la Prada

“Ya estaba empezando a ordenarla, los libros, cuando ya había colgado los cuadros y cuando ya estaba todo ordenado, de repente, estaba yo en mi casa y me cae la gotera más grande de la historia de la humanidad”, se quejaba la diseñadora. Su mala fortuna le ha hecho percatarse de este incómodo percance cuando ya estaba a punto de anunciar el final de su traslado a su nuevo hogar. “He vuelto a la casilla de salida. Llovió tantísimo… Luego el lunes me volvió a caer otra. Menos mal que yo estaba en la casa y me puse con cubos, con todas las toallas y trapos de la casa e iba quitando los libros que tanto me habían costado”.

Y es que sus libros son unos de sus bienes más preciados, aunque a simple vista se aprecian muchos otros de incalculable valor. Las goteras han amenazado con arruinarlos, pero por fortuna no ha tenido que lamentar males mayores que la tediosa tarea que llamar al seguro y esperar a que lo arreglen: “Si yo llego a venir el lunes, que hubiera sido lo normal, me encuentro con la casa destrozada”, reconoce Ágatha Ruiz de la Prada, contenta por poder aferrarse a esta parte positiva de su drama doméstico.

“Estoy como hace cuatro meses o más, porque tengo que esperar a que eso se seque. O sea, me encanta que llueva, pero lo que se sufre con las goteras es algo…”, se quejaba Ágatha Ruiz de la Prada. Como decíamos, arrastra mala suerte en la última temporada. El amor le ha dado la espalda, en casa no logra acomodarse y en el trabajo también ha tenido traspiés, aunque también oportunidades como ser colaboradora de televisión. Mucho trajín que le tienen de un lado para otro, con la tienda al otro lado del Atlántico reclamando su atención, con muchos planes y, ahora además, una gotera reclamando su atención como regalo.