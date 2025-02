El comentario pesimista de Sara Carbonero sobre su nuevo trabajo

Este domingo 16 de febrero, con la resaca de San Valentín todavía coleando, Sara Carbonero regresaba a la televisión como reportera de ‘Caiga quien caiga’. Era su debut en el programa con el que Telecinco quiere llamar a la nostalgia y apostar por la información desde un punto de vista más gamberro. No parece que esta apuesta esté funcionando en cuestiones de audiencia, aunque sí está suponiendo un soplo de aire fresco para la madre de los hijos de Iker Casillas. La periodista se ha estrenado con una entrevista a Manuel Carrasco, a quien ya conocía por otras ocasiones en las que se ha enfrentado a sus preguntas. Pero esta vez ella estaba algo más insegura, no tanto por su valía, sino por la continuidad de su propio programa.

Al menos eso es lo que han entendido muchos en redes sociales ante sus palaras: “Es mi primer reportaje para ‘Caiga Quien Caiga’ y puede que también sea el último, pero no me importa, porque voy a estar con el artista que más entradas vende, así que yo voy a disfrutarlo”, decía con soltura ante la cámara, enfundada en un traje negro y corbata, que caracteriza a sus reporteros.

Sara Carbonero como reportera de 'Caiga Quien Caiga' Instagram

Podría ser el primer reportaje y también el último de Sara Carbonero para ‘Caiga Quien Caiga’. La manera en la que se dio a conocer el fichaje de la periodista por este formato fue, cuanto menos, curiosa, pues ella se topó con su homólogo Luis Fabra en un photocall y le soltó: “Estoy muy contenta, me ha hecho muchísima ilusión, con los mejores deseos. Y si os falta una colaboradora, pues yo qué sé… siempre que no se madrugue”, a lo que Santi Millán, capital del equipo, le reservó un hueco sin dudarlo. Pero no se sabe si estará en la próxima entrega, el 22 de febrero.