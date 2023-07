Esto es lo que decía la carta de Iñigo Onieva a Isabel Preysler

Poco a poco se van conociendo más detalles de la boda, la más mediática del año, entre Iñigo Onieva y Tamara Falcó. En la exclusiva que ha realizado el matrimonio de su enlace a la revista "¡Hola!" se conoció que Onieva había tratado por todos los medios de conseguir el perdón de la que iba a ser su suegra, Isabel Preysler, tras la infidelidad que cometió en el festival "Burning Man".

Según Iñigo debía tener una conversación con la socailité tras conseguir el perdón de Tamara. "Piensa que la mejor manera es una carta manuscrita, es un lenguaje en el que a Isabel Preysler le gusta mucho comunicarse, ella no tiene ordenador portátil, no tiene correo electrónico y recordemos que ella rompe con Vargas Llosa con una carta", continua sobre el motivo de su yerno de haber elegido hacerlo a mano. "He conseguido saber que es una carta muy extensa en la que él se explica muchísimo”, destacaban en "El programa de AR".

"Íñigo Onieva empieza la carta pidiéndole perdón por todo el sufrimiento que ha causado a su hija y por extensión, perdón a ella y a toda su familia por el sufrimiento que han tenido al ver sufrir a Tamara", destacan.

"A lo largo de esta carta hace una promesa, le viene a decir a Isabel Preysler que va a dedicar el resto de su vida en hacer feliz a Tamara Falcó". Esta es la forma en la que el empresario parece haberse ganado de nuevo a su suegra. "Es el mensaje que quiere transmitir con esta carta, por un lado perdón y por otro mostrar esa entrega en conseguir la felicidad de Tamara. Son las líneas generales de esa carta que es extensa”, concluían en "El programa de AR".