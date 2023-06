Eugenia Martínez de Irujo explica su polémico comentario de "me la bufa" sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Eugenia Martínez de Irujo es una de las invitadas que más expectación suscita de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La aristócrata, junto a otras celebridades, acompañará a la hija de Isabel Preysler en el día más importante de su vida en el palacio de El Rincón. El próximo 8 de julio, la marquesa de Griñón y su prometido pasarán por el altar después de haber superado todos los obstáculos de esta larga carrera que han vivido desde que anunciaron su compromiso el pasado mes de septiembre.

Y ahora, Eugenia Martínez de Irujo, invitada al enlace, ha querido matizar su polémico comentario de "me la bufa" sobre la boda de Tamara e Íñigo, invitación que le hace muchísima ilusión. "Yo estaba en un tema de la Fundación Querer, que yo no me lo tomo de ninguna broma. Vale si estoy en un evento de una revista o una cena de lo que sea, ahí lo aguanto, pero cuando ya la quinta pregunta y eso se ve en la entrevista entera, que si mi hermano, que si la boda, que si no sé qué... Ya os faltaba preguntarme por la Pantoja por poner un tema de humor", ha relatado la hija de la duquesa de Alba.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dan un beso en la MBFW de Madrid Gtres

"A la quinta es cuando salté. No por Tamara sino por vosotros porque estábamos en un tema importante y como sé luego que lo que importa no es lo que sale sino lo que salió, pues por eso", ha explicado sobre la situación en la que surgió el comentario. "Soy muy impulsiva y dije me la bufa tal, pero no por ella. No tengo nada en contra de Tamara, es más, la llamé se lo expliqué porque ya sabía lo que iba a pasar, ¿eh? Nos morimos de la risa y ahí se acabó todo así que lo que queráis vosotros interpretar porque vende más, es una cosa y la realidad es otra" , ha zanjado sobre el asunto, dejando bien claro que nunca quiso hablar mal de la boda de Tamara Falcó.

Además, ha revelado que "no me esperaba que me invitase y me hizo mucha ilusión". "Es verdad que somos familia en cierto sentido porque su padre era primo segundo de mi madre y yo a Xandra y a Manolo los conozco de toda la vida, y los adoro, pero ella es mucho más pequeña que yo y por eso dije que no tenía por qué invitarme, pobrecita mía, que a veces la ponéis en un compromiso y me hizo mucha ilusión la invitación" , ha explicado Eugenia Martínez de Irujo.