Eugenia Martínez de Irujo, en el hospital tras sufrir una aparatosa caída

Eugenia Martínez de Irujo ha tenido que acudir al hospital después de sufrir una aparatosa caída. La madre de Tana Rivera ha reaparecido públicamente esta mañana en las inmediaciones de un conocido centro sanitario de la capital con la mano vendada, tan solo dos días después de nacer su sobrino nieto en el mismo lugar, el hijo de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini.

La hermana de Cayetano, tras ser interceptada por los medios que se agolpaban en las puertas del hospital, no ha tenido más remedio que desvelar su último revés de salud. "Me he caído y me he rajado entera y tengo puntos y de todo", explicado Eugenia sobre el asunto, con mucha naturalidad y sin perder la sonrisa.

Eugenia Martínez de Irujo no pierde la sonrisa a pesar de su último revés de salud GTRES

Tras esto, la prensa no ha perdido la oportunidad de saber si había conocido ya al nuevo bebé de la familia, aprovechando sus visitas al hospital. Según ha confesado la hija de la duquesa de Alba, se ha enterado por los medios del nacimiento del hijo Carlos y Belén. "Es que no me he enterado de nada, he venido a las curas", ha expresado Eugenia, algo sorprendida. "Bueno, es que me duele un montón. Gracias", ha cortado rápidamente, despidiéndose de los medios antes de montarse en un taxi.

Aunque se ha enterado de la feliz noticia a través de la prensa, Eugenia Martínez de Irujo mantiene una buenísima relación con Carlos y Belén y no sería d extrañar que, en los próximos días, la duquesa de Montoro conozca a su sobrino nieto.