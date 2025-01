Eva González se pronuncia al fin sobre la última decisión importante de Cayetano Rivera

Eva González ha sido una de las invitadas más esperadas de los Premios Iris de la Academia de la Televisión, que se entregaron en la tarde de este martes en Madrid. Allí se enfrentó a las habituales preguntas sobre sus pasos profesionales, aspiraciones de futuro, inquietudes personales y, por supuesto, también sobre la actualidad que le rodea. Es aquí cuando el nombre de su exmarido, Cayetano Rivera, ha salido en la conversación. Aunque el amor ya no sea el pegamento que les mantiene unidos, siempre su hijo les mantendrá en la misma senda. Es por eso que la presentadora no permanece ajena a lo que sucede en la vida del que fuese el hombre de su vida, hasta que sus desavenencias se hicieron insoportables. Pero ahora, con el paso del tiempo y tras haber digerido lo sucedido, la que fuese Miss España no ha tenido el reparo de antaño a la hora de hablar sobre las decisiones del padre de su hijo.

Cayetano Rivera anunció su decisión de cortarse la coleta a principio del mes de diciembre. Quería zanjar una etapa gloriosa en su vida, pero la que entendía que había terminado. Así lo hizo mediante un sentido mensaje publicado en las redes sociales, junto a un emotivo vídeo, en el que expresaba los motivos que le habían empujado a aparcar el capote y despedirse de los ruedos: “El año que viene es un año muy especial para mí. Se cumplen 100 años desde que mi bisabuelo, Cayetano Ordóñez, daba comienzo a mi dinastía. Siento que es el momento de decir adiós. También se cumplen 20 años desde que comencé yo en el mundo del toro y no todo ha sido bonito, pero durante este tiempo he intentado transmitir cualidades que mi profesión refleja como el valor, el esfuerzo, la disciplina, la solidaridad… He querido compartir con vosotros esta noticia para que podamos vivir juntos, con más emoción si cabe, lo que, sin duda, para mí es la temporada más importante de mi vida. Y, sobre todo, quiero daros las gracias. Gracias por todo el apoyo que siempre me habéis brindado y por vuestro cariño”, escribía el torero al dar a conocer que dejará de pisar el albero para enfrentarse a un toro.

Ha pasado un mes y medio desde entonces y Eva González guardaba silencio. La presentadora de Antena 3 prefería permanecer ajena a los movimientos que terceras personas. Es así con todo lo referente al clan Pantoja o el de los Rivera. Tan solo se saltó esta máxima al alegrarse por el embarazo de Lourdes Montes. Pero ahora lo vuelve a hacer para tener amables palabras hacia Cayetano Rivera, cuando se le ha brindado la oportunidad de opinar sobre su retirada: “Es una nueva etapa en su vida. Ya tiene 48 años que, de hecho, los cumplió ayer, o sea, que genial”, subraya su exmujer, quien se alegra por haber dado un paso con el que deja de poner en peligro su vida, alejándose del fatal destino que tuvo su padre, Paquirri.

Eva González en los Premios Iris Gtres