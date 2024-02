Un exdirectivo de Telecinco hace justicia con Belén Esteban dando su opinión

Belén Esteban puede caer mejor o peor, eso son cuestiones personales, pero lo que es indudable es que es un animal televisivo. Cuando toma la palabra en un plató, los espectadores se quedan hipnotizados en el sofá de su televisor. Nunca sabes a ciencia cierta por dónde saldrá y si pronunciará una frase que, sin esperarlo, se convertirá en el nuevo fenómeno viral. Sin embargo, pese a su tirón mediático y a ser uno de los rostros más populares del kiosco rosa patrio, ha desaparecido en cierta manera de la pequeña pantalla. La cancelación por sorpresa de ‘Sálvame’ fue un gran revés, pero también lo ha sido quedarse fuera del jurado de ‘Baila como puedas’, siendo sustituida por Norma Duval en el programa de Televisión Española. Al menos sí que triunfa en Netflix con ‘Sálvese quien pueda’.

Belén Esteban Netflix

Con este currículo y en estas circunstancias laborales, un exdirectivo de Telecinco ha querido decir qué es lo que piensa sobre ella. Y ha sido contundente. Quien se ha atrevido a pronunciarse sobre uno de los personajes ahora vetados en las tertulias de la cadena ha sido Baldomero Toscano. Lo ha hecho en una entrevista que ha concedido a Radio Isla Cristina, dejando muy clara su postura sobre la ex de Jesulín de Ubrique, sin importarle cómo sientan sus declaraciones en Mediaset: “Belén Esteban es un personaje increíble. No tienen ningún secreto, nada más que ese. A la cámara jamás le ha mentido. Ha sido Belén Esteban y España la compró”, comienza a detallar quien fuese director de producción de programas de la cadena.

Toscano le reconoce un gran mérito a la protagonista, pues “estar más de 25 años en el candelero, siendo una chica de barrio, es prodigioso. Tiene todo mi respeto y mi admiración”. Aunque ahora la cadena haya renunciado a sus servicios, por el momento, este exdirectivo asegura que desde Mediaset tienen que estarle muy agradecido a la que fuese coronada popularmente como la ‘Princesa del pueblo’. “Belén Esteban tiene algo muy importante. En la televisión es importantísimo la mirada y Belén nació con esa capacidad innata de mirar así a la cámara y de expresar con su mirada, con sus ojos. Ahí está su recorrido televisivo. Belén nos ha dado muchos éxitos. La cadena tiene que estar agradecida con aquellas personas que les dan éxito”, continúa alabándola, según recogen en ‘Algo pasa TV’.

Story de Belén Esteban Instagram

Ahora bien, ¿qué va a pasar con Belén Esteban en televisión? Baldomero Toscano tiene muy claro que, si ella ha conseguido mantenerse en la cresta de la ola durante 25 años, no lo tendrá muy difícil para continuar otros tantos más. Aunque ahora ella esté explotando otros ámbitos profesionales como su empresa de gazpachos, patatas fritas y cremas vegetales, o sus redes sociales, donde atesora más de un millón de seguidores. Cabe señalarse que la empresa de productos de la protagonista experimentó una caída del 94% en un año. Un dato significativos. Aun así, “Belén Esteban ha sabido ganar dinero y conservarlo, a pesar de lo mucho que le robara Toño Sanchís. Creo que Belén no necesita trabajar ya todos los días de su vida, pero seguirá trabajando porque es una señora que le gusta su trabajo y le gusta trabajar. Le gusta hacer lo que ha venido haciendo. Es una curranta”, sentencia convencido de que pronto la volveremos a ver en acción, aunque no le haga falta por cuestiones económicas.